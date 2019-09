La seconda edizione di Temptation Island Vip 2 sta regalando molte emozioni al pubblico di Canale 5. Lunedì 30 settembre in prime time su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Reality Show. Il quarto appuntamento si preannuncia già da ora ricco di colpi di scena. Silvia fidanzata di Gabriele Pippo vivrà dei momenti di complicità con il suo tentatore. Il contatto fisico che avranno Silvia e Valerio non passerà inosservato agli occhi delle altre fidanzate, in particolare ad Anna che farà fatica a comprendere il comportamento della sua compagna d'avventura. Andiamo a scoprire qualche dettaglio in più riguardo quanto accaduto sull'isola delle tentazioni.

Temptation Vip, Silvia e Valerio si scambiano delle carezze

Nella quarta puntata di Temptation Island Vip 2 che andrà in onda lunedì 30 settembre molti nodi verranno al pettine. Il video spoiler pubblicato sulla pagina Instagram del reality riassume in sintesi ciò che andrà in onda nella prossima puntata. Silvia (fidanzata di Gabriele Pippo) nonostante sia arrivata sull'isola dopo degli altri, troverà un'intesa speciale con il suo tentatore Valerio.

I due avranno un contatto fisico ravvicinato. La vicinanza tra Silvia e Valerio non passerà inosservata ai tentatori e alle fidanzate presenti nel villaggio. Anna Pettinelli ha commentato l'accaduto così: 'Per me va bene tutto però voglio sapere, io sto male mi metto a letto e tu ti metti a letto con me, dall'altra parte arriva il filmato di te a letto con un altro, ma come la devo prendere?'. La domanda di Anna troverà risposta lunedì in prima serata quando Gabriele vedrà il filmato della sua fidanzata davanti al falò.

Chiara potrebbe mettere fine alla storia con Simone

Nel corso della quarta puntata di Temptation Island Vip si parlerà anche della coppia composta da Simone e Chiara. La modella ha preso una decisione definitiva riguardo la storia d'amore con Bonaccorsi. La decisione di Chiara verrà resa nota a Simone (e al pubblico) in prime time su Canale 5. Pago, dal canto suo, vivrà dei momenti di sconforto nel vedere Serena in complicità con il suo tentatore.

Anna sentirà la mancanza del suo fidanzato Stefano e scoppierà in lacrime.

Nel corso del quarto appuntamento il pubblico da casa avrà modo di conoscere meglio la coppia composta da Alex e Delia, i due piccioncini sono approdati sull'isola delle tentazioni nel corso della terza puntata del reality show. L'attesa di scoprire come andrà a finire l'esperienza delle coppie sull'isola è altissima. Il falò di confronto sarà l'ultimo banco di prova, in quel momento fidanzati e fidanzate dovranno decidere se uscire uniti o separati.