Oggi, venerdì 4 ottobre, è in onda una nuova puntata di Vieni da me, salotto pomeridiano condotto da Caterina Balivo. L'ospite di questa puntata è stata Giada Pezzaioli, ex partecipante di Miss Italia e futura moglie dell'ex tronista Giovanni Conversano. Dopo aver raccontato le tappe della sua adolesenza e della sua vita lavorativa, Giada ha spiegato il vero motivo per cui non ha detto subito sì alla proposta di matrimonio di Giovanni, scatenando una marea di polemiche sui social. Stando alle varie critiche degli haters, la donna non sarebbe davvero innamorata di Conversano.

Giada Pezzaioli: il motivo per cui non ha detto subito sì a Giovanni

Giada Pezzaioli ha spiegato a Caterina Balivo per quale motivo ha avuto una reazione insolita durante la proposta di matrimonio di Giovanni Conversano, avvenuta la scorsa settimana a Vieni da me. "Ho reagito in quel modo perché mi aspettavo qualcosa di diverso da lui" ha esordito la Pezzaioli. "Dopo nove anni di fidanzamento, ho sempre immaginato che lui prima o poi, al momento della proposta di matrimonio, sarebbe stato molto romantico" ha aggiunto l'ex partecipante di Miss Italia 2019.

"Uno si aspettava che tu dicessi sì con tanta gioia e poi" ha detto la padrona di casa. "Sì, ma mi immaginavo una proposta più intima. Sono dispiaciuta per aver reagito in quel modo" ha risposto la donna chiarendo ogni dubbio sulla storia d'amore con Giovanni. Quest'ultimo ha mandato un filmato a Vieni da me, confermando di aver compreso il motivo del suo no: "Io ti amo tanto, la mia proposta resta valida!". Insomma l'amore tra i due futuri sposi va a gonfie vele e gli haters se ne dovranno fare una ragione.

Giada parla di Giovanni: 'Quando l'ho conosciuto era in una fase calante'

Giada Pezzaioli e Giovanni Conversano sono fidanzati da molti anni e il loro rapporto non è sempre stato rose e fiori. "Quando ho conosciuto Giovanni lui era in una fase calante - ha confessato l'ex Miss - Per me è sempre stato Giovanni e non un personaggio della tv. Ho sempre avuto la possibilità di conoscere la persona". Poi la donna ha aggiunto che non era affatto preoccupata che il suo compagno Conversano non fosse più sulla cresta dell'onda del successo, anche perché spesso in televisione veniva fuori un uomo diverso da quello che aveva conosciuto.

"Giovanni non ha bisogno del successo della televisione per sfondare nella sua vita. È un ragazzo molto intelligente, in gamba e con tante doti, si è laureato con 110 e lode in Scienze dell'educazione dunque ci siamo dati da fare e abbiamo creato un'agenzia tutta nostra" ha raccontato la Pezzaioli ai microfoni di Vieni da me. Insomma i due sono felicemente realizzati nella vita, hanno creato la loro famiglia con il piccolo Enea e ora sono a pochi passi dal loro grande sogno: il matrimonio.