Una nuova puntata di Uomini e donne trono over ricca di colpi di scena sta per andare in onda su Canale 5. Le anticipazioni sul programma di Maria De Filippi rivelano che lunedì 7 ottobre verrà trasmesso un appuntamento che si preannuncia scoppiettante, durante il quale si potrà vedere che ci sarà un nuovo scontro in studio tra Tina e Gemma, al punto che arriverà il dottore per misurare la pressione alla dama torinese.

Uomini e donne, le anticipazioni over: Gemma in lacrime

Nel dettaglio, le anticipazioni su questa nuova puntata di Uomini e donne, diffuse sul sito web WittyTv, rivelano che Gemma scoppierà in lacrime dopo aver visto il comportamento di Jean Pierre che l'ha profondamente delusa e amareggiata.

Il cavaliere, infatti, nella puntata precedente del trono over ha fatto sapere a Gemma di aver capito di non essere attratto da lei e quindi per tale motivo ha preferito chiudere la frequentazione.

Un durissimo colpo per la dama torinese, la quale non si è arresa e subito dopo la registrazione si è recata nel dietro le quinte di Uomini e donne per chiedere spiegazioni al cavaliere. La reazione della dama torinese, però, è stata alquanto sorprendete dato che la Galgani è scoppiata in lacrime.

Immediata la reazione di Gianni Sperti e Tina Cipollari, i quali vedendola piangere l'hanno attaccata duramente. In particolar modo Tina ha esclamato: "Dopo questa abbiamo capito qual è lo stato mentale di questa donna". Tina, infatti, non riesce a concepire come la Galgani possa aver avuto una reazione del genere, dato che sta parlando di un uomo che conosceva a malapena. Dello stesso pensiero anche Gianni Sperti, il quale ha fatto notare a Gemma che stava piangendo e si stava disperando per un uomo che tutto sommato era uno sconosciuto.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Il medico di U&D arriva in studio per Gemma

Gli spoiler su Uomini e donne rivelano che nonostante la clamorosa reazione di Gemma, il cavaliere non cambierà idea. In studio, infatti, vedremo che Jean Pierre ribadirà alla Galgani di non essere interessato a lei e per questo motivo le chiederà di non perdere ulteriormente tempo con lui e quindi di guardarsi intorno e di trovare dei nuovi cavalieri da conoscere.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché sul sito di WittyTv è stato anticipato che nella nuova puntata del trono over arriverà in studio anche il medico che normalmente sta dietro le quinte della trasmissione di Canale 5. Possiamo anticipare, infatti, che Gemma si sentirà poco bene al punto da essere visitata dal dottore il quale le misurerà la pressione, il tutto sotto gli occhi 'vigili' di Tina Cipollari che darà via all'ennesimo siparietto comico con la Galgani.