Riesce sempre a stupire la soap opera di origini spagnole Una vita. Le anticipazioni delle puntate in programmazione sull’emittente televisiva LA 1 TVE questa settimana svelano che Genoveva sbaglierà a credere di riuscire a fare breccia nel cuore di Felipe Alvarez Hermoso dopo l'arrivo del marito di Marcia. Quest’ultima e l’avvocato infatti si vedranno in segreto pur sapendo che la loro storia d'amore non ha un futuro.

Il vedovo di Celia dopo aver affermato di non voler sapere più nulla della brasiliana, farà un passo indietro. Susana Seler, invece, avrà delle intenzioni abbastanza serie con Armando visto che farà capire a Rosina Rubio di volerlo addirittura sposare.

La Seler si immagina al fianco di Armando, Alfonso costringe Cinta a girare una scena

Negli episodi spagnoli, in onda dal 7 all’11 ottobre 2019, Susana cercherà di impressionare Armando preparandogli una ricetta francese.

Purtroppo il piatto sarà immangiabile e l’ex sarta in un attimo si ritroverà a cucinare una zuppa d’aglio. Questa volta l’ex diplomatico rimarrà incantato al tal punto da ricordarsi la sua infanzia. Intanto il Dominguez e il Pasamar apprenderanno che Cinta sarà la protagonista del film. Inoltre Felicia sarà convinta che Alfonso abbia scelto Cinta perché è la figlia di Bellita. Felipe e Marcia si saluteranno e saranno consapevoli che il loro amore è impossibile.

Nel frattempo Santiago convocherà tutti i vicini del quartiere per spiegargli la storia della sua vita con la brasiliana, ma specificherà che sua moglie non dovrà essere giudicata. Successivamente Cinta inizierà le riprese del film senza capire il ruolo che interpreterà, mentre Emilio verrà istruito al cinema. Susana si immaginerà felice al fianco di Armando, e dopo aver parlato con Rosina, deciderà di rischiare.

In particolare l'ex sarta sarà al corrente che l’ex diplomatico è divorziato. Nel contempo Genoveva confesserà a Liberto di voler aiutare segretamente Santiago a lasciare Acacias 38 mentre ad Ursula dirà di non avere nulla a che fare con l’arrivo del marito di Marcia. In seguito l’ex caposquadra Andrade si presenterà a casa di Felipe. Alfonso costringerà Cinta a girare una scena che non vuole realizzare. Dall'altra parte Emilio convincerà Felicia a riconciliarsi con Bellita, ma nel corso della conversazione si formerà una grande discussione.

Felipe e Marcia si rivedono, la figlia di Bellita stufa del cinema

Armando, dopo aver iniziato ad evitare Susana, preparerà qualcosa di speciale per lei. Lolita farà sapere alla sua famiglia che ha deciso di cambiare il nome del suo futuro figlio. Intanto Santiago dirà all’Alvarez Hermoso di voler collaborare con lui in modo che Andrade trascorra il resto della sua vita in prigione, ma l’avvocato non vorrà avere dei rapporti con il suo rivale.

In seguito Felipe deciderà di non rinunciare all’amore che prova per Marcia. Susana rifiuterà la proposta di Armando di andare a pranzo con un importante designer anche se in realtà avrà tanta voglia di stare con l’ex diplomatico. Cinta inizierà ad essere stufa del cinema perché non capirà il suo ruolo. Alfonso costringerà la giovane artista a girare una scena in cui combatte con un’altra ballerina. Jose e Bellita consiglieranno alla figlia di chiedere la sceneggiatura ad Alfonso. Dopo aver incontrato Felipe, Marcia si sentirà sempre più in colpa per l’inganno di Santiago. Genoveva sospetterà che l’avvocato e la brasiliana si siano visti di nuovo a causa del suo atteggiamento. Nel momento in cui Rosina deciderà di invitare Armando a dichiararsi a Susana, scoprirà che l’uomo ha prenotato l’intero ristorante per trascorrere una serata romantica con l’ex sarta. Nel frattempo Agustina e Fabiana saranno convinte che Felipe e Marcia stiano di nuovo insieme. Cinta dirà ai suoi genitori che Alfonso l’ha costretta a girare una scena che non voleva. Jose parlerà con il produttore Alfonso che, con rammarico, gli mostrerà la sceneggiatura e gli proporrà di uscire dal film. Purtroppo il regista annullerà le scene a causa dell’assenza del Dominguez, dando l’impressione di nascondere un segreto.