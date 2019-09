Nella giornata di ieri 25 settembre si era diffusa la notizia secondo la quale Raffaella Mennoia si fosse sposata. A riportarla è stata una fonte più che autorevole, ovvero niente meno che Maria De Filippi in persona. L'annuncio era stato dato durante la registrazione di Uomini e donne del Trono Classico, la stessa durante la quale Sara Tozzi aveva annunciato la propria decisione di abbandonare il trono a causa dei sentimenti ancora presenti per il suo ex fidanzato.

Per qualche ora l'indiscrezione sulle nozze dell'autrice di U&D e Temptation Island era rimbalzata sui vari social network, almeno fino a quando la diretta interessata è intervenuta nel suo profilo Instagram. Qui ha smentito categoricamente di essersi unita in matrimonio e ha anche chiarito le ragioni di una simile affermazione da parte di Maria: si è trattato solo di uno scherzo.

Raffaella Mennoia smentisce le nozze con Sakara

Era stato il Vicolo delle News a riportare per primo l'indiscrezione secondo la quale Raffaella Mennoia, il braccio destro di Maria De Filippi, si fosse sposata in gran segreto.

Il fatto era stato reso noto nella registrazione di Uomini e donne di ieri 25 settembre, motivo per cui la notizia non aveva lasciato spazio a dubbi. Vista la rapida diffusione di tale Gossip, l'autrice ha deciso di raccontare come si siano svolti davvero i fatti, spiegando senza troppi misteri che si è trattato di uno scherzo di Maria De Filippi ai suoi danni. Secondo quanto riportato nel video pubblicato dalla Mennoia, il suo arrivo in studio sarebbe stato tardivo e la padrona di casa avrebbe colto la palla al balzo per annunciare, davanti al pubblico già presente, le false nozze.

Il fatto sarebbe avvenuto quando la registrazione non era ancora iniziata e la replica di Raffaella non si sarebbe fatta attendere con un divertente: "Ma tu il regalo non me l'hai ancora fatto".

Tutto a gonfie vele con Alessio Sakara

Nel video di smentita pubblicato dopo l'ultima registrazione di Uomini e donne, Raffaella Mennoia ha chiarito che in questo momento Maria De Filippi ama fare degli scherzi ai suoi collaboratori e questa volta la vittima è stata proprio lei.

Ha poi voluto precisare che tutto procede per il meglio con il suo fidanzato, mettendo subito a tacere le possibili ipotesi di crisi tra loro: "Se me lo volete fare il regalo, fatemelo pure! Non mi sono sposata, questa è la verità. Non sono stata sedotta e abbandonata, con il mio fidanzato va tutto bene". Ma chi è il compagno di Raffaella Mennoia? Si tratta del combattente in arti marziali miste Alessio Sakara: anche lui volto è noto al pubblico di Canale 5, che lo ha conosciuto alla conduzione di Tu sì que vales al fianco di Belen Rodriguez e Martin Castrogiovanni.