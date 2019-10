Compleanno in trasferta per Stefano De Martino: impegnato con le registrazioni di "Stasera tutto è possibile", il ballerino ha deciso di festeggiare i suoi primi 30 anni a Napoli. Il volto Rai è stato raggiunto nella sua città d'origine da Belen Rodriguez, i suoi parenti e i suoceri: le famiglie dei chiacchierati coniugi, dunque, si sono ritrovate tutte insieme in Costiera Amalfitana per omaggiare il conduttore e il traguardo importante che ha raggiunto oggi, giovedì 3 ottobre.

Belen vola a Napoli per festeggiare il marito

È un compleanno un po' diverso quello che ha festeggiato in queste ore Stefano De Martino: a differenza del passato, infatti, per i suoi 30 anni il ragazzo ha deciso di dedicare un'intera giornata alla sua famiglia allargata. Complice l'imminente registrazione della nuova puntata di "Stasera tutto è possibile", i parenti del presentatore Rai lo hanno raggiunto in massa a Napoli.

A prendere parte alla gita in barca, al pranzo in un ristorante di lusso della Costiera Amalfitana e alla cena in un resort del posto, sono stati: i genitori di Stefano, la sorella Adelaide con il fidanzato, il fratello Davide e quasi tutti i Rodriguez.

Belen, infatti, è arrivata in Campania accompagnata dal figlio Santiago, da mamma Veronica e da papà Gustavo: gli unici membri della famiglia a non partecipare al party in onore di De Martino, sono stati i cognati Cecilia e Jeremias.

Sono tantissime le foto e i video che l'argentina ha pubblicato su Instagram nelle ultime 24 ore: dagli scatti in barca con tutto il "clan" al seguito, alle Stories romantiche nelle quali bacia con trasporto il marito.

De Martino convince a 'Stasera tutto è possibile'

La serenità che Stefano ha ritrovato nel privato a quasi tre anni dalla separazione, coincide perfettamente con il successo che lo stesso sta avendo come conduttore.

Dopo l'exploit avuto nella scorsa primavera a "Made in Sud", di recente il napoletano ha conquistato tutti alla guida di "Stasera tutto è possibile", il programma che ha ereditato da Amadeus.

Gli ascolti che hanno fatto registrare le prime puntate dello show di Rai 2, sono stati più che soddisfacenti, tant'è che si vocifera che il direttore Carlo Freccero abbia in mente tanti ambiziosi progetti da affidare a quello che sembra essere diventato uno dei punti di riferimento della rete.

Le critiche che De Martino ha ricevuto quando ha presentato "La Notte della Taranta" e "Il Festival di Castrocaro", in coppia con Belen Rodriguez, ultimamente hanno lasciato il posto a complimenti ed elogi per come si sta approcciando alla trasmissione che lo vedrà protagonista assoluto fino a inverno inoltrato.