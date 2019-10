Le anticipazioni del trono classico di Uomini e donne rivelano che durante la registrazione del 2 ottobre, in studio sono stati presenti come ospiti Anna Pettinelli con il suo compagno e Simone Bonaccorsi con la fidanzata.

Anticipazioni Uomini e Donne: in studio Anna Pettinelli e Stefano

Nel programma di Maria De Filippi saranno ospitate, nel corso del trono classico le due coppie che sono uscite da Temptation Island VIP.

Durante la registrazione del 2 ottobre, l'entrata della Pettinelli è stata introdotta da un video che ha mostrato il falò di confronto tra la speaker radiofonica e il suo compagno. Il pubblico è stato sorpreso e divertito da quelle scene che hanno fatto il giro del web. Anna Pettinelli, infatti, ha mostrato tutta la sua gelosia nei confronti di Stefano, molto più giovane di lei. La donna ha spiegato che la sua reazione non è stata esagerata, ma dettata da alcuni comportamenti che evidenziavano la complicità tra il suo compagno e la single Cecilia.

Successivamente, Maria De Filippi ha fatto entrare in studio anche la ragazza single che è stata subito oggetto di battute riguardo il suo modo di vestire, da parte di Anna Pettinelli. Cecilia ha spiegato che il suo rapporto con Stefano era basato esclusivamente sul gioco e sul divertimento, che lui è stato un punto di riferimento al villaggio, ma tra i due non c'era nessuna malizia. Gianni è intervenuto dicendo che secondo lui la ragazza provava qualcosa, ma lei ha negato.

Anna Pettinelli ha ribadito quello che ha sostenuto durante il gioco: le sue reazioni sono state la conseguenza dei comportamenti di Stefano e delle promesse (a suo dire non mantenute) che si erano fatti prima di iniziare.

Uomini e donne, trono classico: nessuna sostituta per Sara Tozzi

Anche Simone e Chiara hanno fatto il loro ingresso nello studio di Uomini e donne, dopo una clip riassuntiva della loro avventura.

I comportamenti espansivi della ragazza all'interno del villaggio sono stati ripresi più volte, ma Simone ha sostenuto di essere stato sempre sicuro del suo amore. In seguito ha aggiunto che se però Chiara dovesse assumere quei comportamenti al di fuori del programma, a lui darebbe fastidio. A quel punto è stata messa in discussione la spontaneità della sua non-reazione all'interno di Temptation Island, ma Simone ha ribadito che fuori il contesto è diverso.

Il ragazzo ha rivelato di avere difficoltà anche nell'accettare che la sua fidanzata vada a ballare da sola e lei lo ha appoggiato.

Per quanto riguarda l'abbandono del programma da parte di Sara Tozzi, Maria De Filippi non è ricorsa a nessuna sostituzione per il trono classico. Sarà così anche per le prossime registrazioni o stanno ancora cercando la quarta tronista?