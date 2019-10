Una vita promette anticipazioni interessanti per le prossime puntate in onda su Canale 5. La nuova domestica Maria farà una sorprendente rivelazione a Casilda, dicendole di essere sua madre. Maria racconterà di essere stata l'amante di Maximiliano e di averla concepita nel peccato. Proprio per questo, fu costretta ad abbandonarla al suo destino. La domestica non saprà come reagire, nonostante abbia finalmente saputo la verità sulle sue origini.

Inutile dire che Rosina reagirà malissimo, non accettando che il suo ex defunto marito Maximiliano possa averla ingannata così biecamente. Leonor cercherà di far ragionare la madre e non perderà tempo per presentare a tutto il quartierino Casilda come la sua nuova sorella. Nello stesso tempo Higinio, spacciandosi per medico, cercherà di conquistarsi l'ammirazione di tutti i paesani. Con il passare del tempo, gli strani atteggiamenti della coppia finiranno per non convincere Celia e Fabiana che, indagando, vedranno emergere inquietanti retroscena.

Una Vita prossime puntate: Samuel accusato di vivere nel peccato

Le nuove anticipazioni Una Vita raccontano che, mentre Lucia sarà in soffitta riposare, Fabiana si recherà da Celia per informarla dei suoi sospetti su Higinio e Maria. Intanto Lucia continuerà a ripensare agli avvertimenti di padre Telmo sulla pericolosità e sulla non buona fede del gioielliere. Felipe accuserà Samuel di vivere nel peccato, avendo intrapreso una relazione con Lucia pur essendo ancora legalmente sposato con Blanca.

L'Alday però sorprenderà l'avvocato comunicandogli di aver chiesto l'annullamento del matrimonio alla Sacra Rota. Telmo non si perderà d'animo e ribadirà alla Alvarado di tenere gli occhi aperti, invitandola a conoscere tutta la verità sul suo oscuro passato prima di prendere una decisione così importante. Telmo aggiungerà poi che l'unico interesse che muove Samuel nei suoi confronti sono i soldi, visto che lei è una ricca ereditiera e Samuel è rimasto senza una pesetas. Lucia farà orecchie da mercante.

I sospetti di Fabiana e la delusione di Casilda

Fabiana inizierà braccare sia Higinio che Maria, convinta che due nascondano qualcosa di inquietante. Casilda non sarà a suo agio nelle vesti di signorina e avrà solamente voglia di scappare. La ex domestica si rifugerà così a casa degli Hermoso, nonostante sua madre Maria le proponga di andare a vivere sotto lo stesso tetto. Maria, con questo stratagemma, penserà di allontanare da sé i sospetti.

A movimentare le acque ci penserà Fabiana, che rivelerà al vicinato quanto scoperto su Higinio e Maria. La donna, beccata in flagrante, proverà a portare dalla sua parte Casilda insistendo affinché lasci il paesino il prima possibile, in modo che possa mettere le mani sui suoi soldi. Le anticipazioni Una Vita raccontano però che Fabiana prenderà coraggio e racconterà la verità: Higinio e Maria sono due truffatori.

Casilda ne sarà affranta, incredula di essersi fidata di una donna tanto crudele. Rosina invece tirerà un sospiro di sollievo, in quanto l'onore del suo defunto marito Maximiliano è salvo.