Le vicende di Temptation Island Vip proseguono, anche se alcune delle coppie hanno già abbandonato. Chi non fa più parte del reality sono: Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti, Anna Pettinelli con Stefano Macchi, Simone Bonccarsi e Chiara Esposito, Damiano Coccia detto Er Faina con Sharon Macrì e Ciro Petrone con Federica Caputo. Di queste coppie al momento solamente la prima è scoppiata, per le altre è arrivato il lieto fine.

L'abbandono prematuro di Damiano e Sharon e l'eliminazione di Ciro e Federica ha scatenato la curiosità dei telespettatori. In molti si stanno chiedendo come procedono queste relazioni, una volta spenti i riflettori di Tempation. Presto i fan potrebbero essere accontentati, perché i quattro ragazzi interverranno negli studi di Uomini e Donne.

Tutte le novità su Damiano e Sharon, Federica e Ciro

Damiano Er Faina è stato il primo ad abbandonare il docu-reality di Canale 5.Il giovane preso da un attacco di gelosia scaturito da una frase pronunciata dalla sua fidanzata, ha chiesto un falò di confronto immediato.

Dopo essere stato rifiutato una prima volta, ha avuto una seconda possibilità. Era Faina oggi è consapevole dell'amore per la sua fidanzata, ma sa anche per far durare la sua liaison, deve lasciare gli spazi giusti a Sharon. Quest'ultima anche negli studi Elios si è detta molto innamorata del suo fidanzato. I due hanno confessato a Maria De Filippi di non escludere una convivenza in breve tempo.

Per quanto riguarda Ciro Petrone e Federica Caputo, la coppia è apparsa molto complice e felice negli studi di Uomini e Donne.

Petrone per l'ennesima volta ha ribadito di non aver mai tradito la sua compagna. Oggi, Federica e Ciro sono più innamorati che mai. Ricordiamo, che i due sono stati eliminati da Temptation Island dopo che l'attore di 'Gomorra' ha tentato di lasciare il suo villaggio per raggiungere quello delle fidanzate.

Scontro tra Damiano e Tina Cipollari

La presenza di Damiano Coccia negli studi di Uomini e Donne ha scatenato l'ira di Tina Cipollari.

La storica opinionista del dating ha più volte stuzzicato l'ex concorrente di Temptation. Nel mezzo della registrazione i due hanno dato luogo ad un vero e proprio scontro, tanto che la Cipollari è stata portata dietro le quinte da Gianni Sperti per calmarsi. In puntata è emerso che l'ex moglie di Kikò in passato è stata criticata da Er Faina per il suo aspetto fisico. Il romano anche di fronte alla richiesta di uno dei figli di Tina, avrebbe continuato ad insultare l'opinionista.

Il comportamento di Damiano è stato ripreso da Alessia Marcuzzi: quest'ultima poi, si è detta sicura che il giovane non commetterà più gli errori del passato.