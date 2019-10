La coppia costituita da Travis Scott e Kylie Jenner ha rappresentato negli ultimi due anni la favola per eccellenza nello showbiz internazionale. Il merito è da attribuire in primis all'estrema popolarità dei due protagonisti della storia, che godono di una sconfinata fama a livello mondiale, come testimoniano gli oltre 20 milioni di followers del rapper su Instagram ed i ben 147 milioni dell'influencer, sorellastra di Kim Kardashian, anche quest'ultima protagonista di un'altra delle storie d'amore più raccontate e celebrate a livello mondiale negli ultimi anni, anche in questo caso con uno dei rapper più popolari del pianeta, ovvero Kanye West.

Travis Scott e Kylie Jenner: una storia d'amore da 170 milioni di followers

Ma oltre alla popolarità dei protagonisti, i motivi della viralità online di qualsiasi notizia o indiscrezione sulla relazione Scott-Jenner vanno individuati nei numerosi litigi e colpi di scena che hanno contribuito per certi versi a trasformare la storia in una sorta di show, un qualcosa a metà strada tra un reality e una serie tv.

Dai presunti tradimenti di lui, alle indiscrezioni ampiamente diffuse in America secondo cui il vero padre della figlia della coppia non sarebbe Travis Scott, ma un altro rapper di fama globale, Tyga, nonché precedente compagno della Jenner, che ha interrotto la relazione con quest'ultima poco prima che rimanesse incinta. Indiscrezioni che hanno costretto la ragazza ad eseguire un test di paternità sulla figlia, per accertare chi fosse il vero padre, un test che tuttavia non ha messo del tutto a tacere i rumors.

La fine della storia e il video dell'avvistamento di Kylie Jenner fuori dallo studio di registrazione di Tyga

Negli ultimi giorni la notizia di una rottura tra i due – ormai data per certa anche se di fatto i diretti interessati non hanno ancora né confermato né smentito – diffusa dal sempre informatissimo portale americano TMZ, e rilanciata poi da altri noti magazine anglofoni, ha inevitabilmente avuto enorme eco mediatico, occupando le pagine dei giornali online di tutto il mondo, incluse ovviamente anche molte testate italiane.

Nelle ultime ore un'altra indiscrezione sta letteralmente infiammando un numero indecifrabile di discussioni online, tanto tra gli appassionati di Gossip quanto tra i semplici cultori del Rap americano. Kylie Jenner è stata infatti avvistata fuori dallo studio di registrazione del sopracitato ex compagno Tyga. Il video sta ovviamente facendo il giro del web, ma per il momento né Kylie Jenner, né Tyga, né Travis Scott hanno voluto diffondere dichiarazioni pubbliche su quanto accaduto.

Nelle immagini la ragazza, sorpresa dai fotografi, appare evidentemente indispettita e cerca di coprirsi il volto.