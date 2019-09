Durante una nuova registrazione di Uomini e donne, i presenti in studio hanno assistito ad un duro scontro tra Tina Cipollari e Damiano Coccia in arte Er Faina. Come di consueto Maria De Filippi ha ospitato negli studi Elios le coppie che hanno partecipato a Temptation Island. Tra queste era presente proprio Damiano con la sua fidanzata Sharon Macrì.

Secondo quanto riportato da una talpa de Il Vicolo delle News, fin dall’inizio Tina Cipollari ha punzecchiato il giovane romano.

A tal punto che tra i due in poco tempo è salita la tensione. Solamente l’intervento della conduttrice avrebbe evitato il peggio. Addirittura, si vocifera che Tina Cipollari con la complicità di Gianni Sperti per un breve tempo sia stata invitata ad uscire dagli studi, con l’intento di farla calmare.

Durante il litigio, la storica opinionista ha svelato il motivo dell’astio nei confronti del Faina.

Stando a quanto rivelato dall’ex moglie di Kikò Nalli, la donna in passato è stato presa di mira dal romano per il suo peso. Inoltre, alla richiesta di uno dei figli della Cipollari di non prendere più in giro sua madre, lo youtuber avrebbe risposto con un secco no. Per questo motivo tra i due non corre buon sangue.

Dopo aver ascoltato tali affermazioni, Alessia Marcuzzi che era presente in studio, ha bacchettato il comportamento dell’ex concorrente.

Tuttavia la Marcuzzi ha spezzato una lancia in favore di Damiano. La conduttrice romana si è detta fiduciosa di un cambiamento comportamentale da parte del romano, vista la sensibilità mostrata all’interno del docu-reality.

Damiano Coccia: preso di mira sui social

La presenza di Damiano Er Faina all’interno del cast di Temptation Island Vip ha creato qualche malumore di troppo. Le polemiche sul romano non si sono mai placate.

Sono stati molti i vip e le persone comuni ad attaccare il giovane. L’accusa rivolta a Damiano Er Faina sarebbe quella di aver partecipato ad un reality, quando in passato li ha sempre criticati duramente. Ora che Damiano è uscito ed ha ritrovato l’amore della sua Sharon, c’è curiosità di sapere come tornerà ad esprimersi sul web.

Sharon e Damiano: più felici che mai

Lo scorso lunedì i telespettatori hanno assistito al primo falò di confronto tra Damiano Coccia e Sharon Macrì.

Il giovane dopo aver visto dei comportamenti della sua donna, aveva chiesto un confronto immediato. Falò al quale la Macrì ha deciso di non presentarsi. Solamente ad una seconda richiesta del concorrente, Sharon ha deciso di andare. I due giovani dopo aver chiarito la loro posizione, hanno deciso di uscire insieme dal reality dell’amore. Tra l’altro Sharon e Damiano stanno mettendo a tacere le polemiche, di chi li voleva fidanzati per finta.