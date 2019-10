Nuove ed avvincenti puntate di Beautiful attendono i fan della soap americana nella settimana che va da domenica 6 ottobre a sabato 12 ottobre, dove vedremo come Bill Spencer stia piano piano arrivando alla verità in merito a quanto successo durante il processo per la custodia del piccolo Will. Il magnate, infatti, scoprirà che Ridge e il giudice si conoscevano e tutto ciò farà supporre che quest'ultimo possa essere stato corrotto dallo stilista.

Mentre proseguono le indagini di Bill, Pam comunicherà a Charlie di avere dei dubbi sul loro matrimonio, mentre la sfilata di Steffy avrà un grande successo.

Anticipazioni Beautiful al 12 ottobre: Bill vuole smascherare Ridge

Diversi colpi di scena terranno con il fiato sospeso i numerosissimi fan di Beautiful che, nel corso della prossima settimana, vedranno come Bill Spencer farà di tutto per scoprire la verità sul coinvolgimento di Ridge nella causa di affidamento del piccolo Will.

Justin, infatti, ha rivelato all'amico, che il Forrester e il giudice McMullen si conoscevano già da tempo e si frequentavano. Un fatto, questo, che farà subito pensare a Bill che Ridge possa aver corrotto l'amico giudice affinché pronunciasse una sentenza favorevole a Katie. Il magnate, deciso più che mai a scoprire come siano andate veramente le cose, cercherà aiuto in Brooke, la quale riferirà a Ridge che Spencer sta indagando su di lui.

Il magnate chiederà a Justin di procurarsi delle prove certe e affidabili che provino il coinvolgimento di Ridge. Riuscirà Bill a smascherare il suo rivale?

Beautiful, puntate dal 6 al 12 ottobre: Pam decide di non sposare Charlie

Se Bill sta occupando il suo tempo nella ricerca della verità su Ridge, Pam, dal canto suo, sarà particolarmente dubbiosa sulle nozze con Charlie e arriverà a comunicare al suo promesso sposo di non essere ancora pronta per sposarsi.

Intanto, alla Forrester Creations, giungerà il momento della prima sfilata della collezione di Steffy che avrà un grande successo. Tutti saranno felici e soddisfatti e Zoe vorrà andare a festeggiare l'evento con Xander.

Molte le emozioni che terranno incollati al televisore i fan della soap americana, i quali potranno scoprire come si evolverà il rapporto tra Ridge, Brooke e Bill, con quest'ultimo che vorrà usare ogni mezzo per riconquistare la Logan.

Come sappiamo, infatti, lo Spencer, dopo essersi risvegliato dal coma, ha dichiarato a Brooke di amarla ancora e, nonostante abbia detto di essere un uomo profondamente cambiato, sembrerà, invece, ancora il 'vecchio' Bill.

Appuntamento con i nuovi episodi di Beautiful in onda dal 6 al 12 ottobre su Canale 5, nel consueto orario delle 13:40. Ricordiamo inoltre che, sul sito Mediaset Play, è possibile rivedere le puntate già trasmesse.