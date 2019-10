Guai in vista per quella che inizialmente sembrava una delle coppie più solide di Un posto al sole. Come anticipato dal settimanale Telepiù, nei prossimi episodi verrà rivelato che Filippo, durante il suo viaggio di lavoro a Tenerife, ha tradito Serena con una ragazza che fa da punto di riferimento nelle Canarie per la loro attività di chartering. Suo padre, Roberto, minimizzerà l'accaduto sostenendo che una sana scappatella non potrà che giovare al suo matrimonio, ma il figlio, che ha un diverso codice etico, non accetterà tale tesi e si farà divorare dai sensi di colpa. Di seguito le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole che andranno in onda sino all'8 novembre relativi a questa storyline.

Una semplice scappatella

Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) noterà che suo figlio, dopo il viaggio di lavoro alle Canarie, non è più lo stesso. Filippo (Michelangelo Tommaso) si mostrerà triste, cupo, perennemente assorto nei suoi pensieri. Preoccupato per lui, Ferri proverà a scuoterlo anche perché conosce bene cosa si cela dietro quell'atteggiamento. Durante la loro sosta a Tenerife, i due hanno conosciuto Viviana (Angela Bertamino), un'avvenente e simpatica ragazza che fa da loro punto di riferimento per le Isole Canarie.

Tra la ragazza e Filippo c'è stata sin da subito una certa sintonia che ha portato l'uomo a sedurla. Roberto che ha praticamente fatto del tradimento una missione di vita, risulterà divertito dall'evento e minimizzerà l'accaduto invitando il figlio a fare altrettanto.

Filippo ha tradito Serena

Ferri sosterrà che una piccola scappatella potrebbe essere quasi terapeutica per la coppia ed inviterà il figlio a tacere sull'accaduto e a godersi la sua famiglia, come se nulla fosse accaduto.

Per Roberto in fondo si tratta solo di una piccola avventura che rompe la monotonia del matrimonio. Filippo non accetterà il discorsetto del padre, anzi tale cinismo lo irriterà ancora di più mettendolo dinanzi alla reale gravità di quanto accaduto. Il suo codice morale lo porterà a tormentarsi, ma sarà nulla rispetto a quello che dovrà affrontare quando incontrerà sua moglie.

Una crisi tremenda

Dalle anticipazioni sembra che Filippo, almeno inizialmente, non rivelerà quanto è accadute in Spagna a Serena (Miriam Candurro) tuttavia i sensi di colpa saranno tali che porteranno l'uomo ad allontanarsi dalla moglie.

In seguito una cena in famiglia sembrerà l'occasione giusta per far riavvicinare la coppia, ma Filippo non riuscirà a far finta di nulla e questo lo porterà ad essere freddo e scostante. A questo punto resta da capire quando Filippo dirà la verità e, soprattutto, quale sarà la reazione di Serena.