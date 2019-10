Nelle prossime puntate di Un posto al sole Raffaele, impotente dinanzi all'arresto del figlio, vorrà agire in prima persona ma, incapace di indagare da solo, si avvarrà dell'aiuto di Franco Boschi. Ci sarà spazio anche per il ritorno di Filippo, ma le cose tra lui e Serena non andranno molto bene; nel frattempo anche per Giulia le cose non andranno meglio e la sua storia d'amore sembrerà giunta al capolinea.

Il lato leggero della soap sarà invece affidato a Mariella e Bice, le due donne saranno coinvolte in una storyline dai toni molto divertenti. Di seguito le anticipazioni settimanali di tutti gli episodi di Un posto al sole che andranno in onda dal 4 all'8 novembre.

Lunedì 4 novembre: Raffaele nel panico

Dopo l'arresto di Diego, Raffaele andrà in panico e non saprà cosa fare per poter aiutare suo figlio.

L'uomo capirà che deve rivolgersi a qualcuno di cui si fida e che sa come muoversi in queste situazione e gli verrà in mente un solo nome. Nel frattempo a Napoli tornerà Filippo, tuttavia l'uomo non si sentirà pronto a incontrare la sua famiglia a causa di un evento accaduto mentre era a Tenerife.

Martedì 5 novembre: Franco inizia ad indagare

Decisi a provare che Diego è innocente, Franco e Raffaele inizieranno ad indagare su una persona che ritengono possa essere il vero colpevole. Filippo sarà divorato dai sensi di colpa per quello che è accaduto nelle Canarie, e per questo motivo preferirà non incontrare sua moglie Serena.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Un Posto Al Sole

Mercoledì 6 novembre: un passo falso

Ugo penserà che sia il caso si passare alle maniere forti per difendere il suo assistito Diego. Franco, per aiutare il figlio di Raffaele, passerà all'azione, ma qualcosa potrebbe andare storto. Giulia inizierà a guardarsi intorno, consapevole del fatto che la sua storia con Denis è destinata a finire. Un'amica giungerà in soccorso di Mariella, stanca per le mille incombenze dovute alla sua nuova vita familiare.

Giovedì 7 novembre: arriva Ingrid

Le indagini verso il padre di Maurizio si riveleranno un fallimento, nel frattempo Niko inizierà a indirizzare i suoi sospetti verso Delia, la moglie di Aldo. Non riuscendo a reggere il rapporto aperto con Denis, Giulia penserà che sia il caso di andare avanti da sola. Bice presenterà a Mariella, colei che dovrebbe aiutarla: l'uragano Ingrid.

Venerdì 8 novembre: un'amara verità

La verità sull'incidente ad Aldo Leone inizierà a venire fuori, ma potrebbe avere dei risvolti decisamente amari e inaspettati.

In carcere, Raffaele proverà a convincere Diego a seguire la linea difensiva suggerita da Niko e Ugo. Andrea sull'aereo in ritorno da Londra verso Napoli verrà preso da un attacco di panico.