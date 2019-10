Torna anche questa settimana su Mediaset, il consueto appuntamento con la fiction, "L'isola di Pietro 3", interpretata da un cast artistico importante fra cui spiccano Gianni Morandi (Pietro Sereni), Chiara Baschetti (Elena Sereni), Alma Noce (Caterina Rovandi), Francesca Chillemi (Monica), Erasmo Genzini (Diego) e la new entry Francesco Arca nel ruolo del vice questore Valerio. Venerdì primo novembre sarà trasmessa in prima serata su Canale 5 la terza puntata della nuova serie in cui Valerio ed Elena cederanno alla passione, mentre Caterina si avvicinerà sempre di più a Leonardo.

La messa in onda del terzo appuntamento della serie arriva dopo il successo di ascolti ottenuto nelle prime due puntate della terza stagione: l'esordio, infatti, è stato seguito da 2.961.000 telespettatori con uno share del 14,6%, mentre la seconda puntata ha attirato l'attenzione di 2.788.000 telespettatori con uno share del 13.7%. Per tutti coloro che non avranno la possibilità di seguire il terzo appuntamento su Canale 5, sarà possibile reperirlo facilmente sul web sui canali ufficiali Mediaset.

Dove vedere online la replica della terza puntata

Nel dettaglio, si informa che la replica della terza puntata de "L'isola di Pietro 3" sarà disponibile solo ed esclusivamente online sul sito Mediaset Play. La piattaforma in questione, infatti, permette agli utenti registrati di visionare in streaming le repliche delle loro Serie TV preferite, a condizione che queste ultime siano state trasmesse in precedenza da Mediaset.

Da non dimenticare che, la registrazione a Mediaset Play è totalmente gratuita e permette di scaricare anche un'applicazione tramite la quale vedere le repliche anche sui dispositivi mobili, provvisti di una connessione ad internet.

Anticipazioni terza puntata de 'L'isola di Pietro 3'

Le anticipazioni della terza puntata ci segnalano che Diego cercherà in tutti i modi di impedire a Caterina di avvicinarsi a Leonardo, convinto che il giovane stia nascondendo qualcosa di losco che non vuole rivelargli.

Le indagini per l'omicidio di Chiara proseguiranno senza sosta e condurranno le forze dell'ordine direttamente da Stefano Orrù. Nel frattempo, Pietro scoprirà che Ilaria si comporta in modo strano in quanto sta mantenendo un segreto che non vuole rivelare neanche alla sua famiglia. Mentre le indagini condurranno verso la scoperta di un nuovo sospettato, Valerio ed Elena si lasceranno travolgere inaspettatamente dalla passione.

Più tardi, Pietro riuscirà a scoprire quale terribile segreto nasconde Ilaria e deciderà di rivelarlo alla famiglia Orrù. Nel frattempo, il nuovo sospettato per l'omicidio di Chiara fuggirà, sorprendendo tutti.