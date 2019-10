L'addio di Sara Tozzi al Trono Classico di Uomini e donne potrebbe aprire nuovi scenari per il programma pomeridiano di Canale 5. Nel suo ultimo numero in edicola, infatti, Spy ha ipotizzato un approdo in trasmissione di Martina Nasoni.

Sara ha abbandonato il trono perché ancora innamorata dell'ex fidanzato. Dopo essere scoppiata in lacrime durante la sua ultima partecipazione al dating-show, ha rivelato di non sentirsi pronta a dare il via a nuove conoscenze, aggiungendo che in queste settimane si è sentita a disagio durante le esterne con i corteggiatori.

Dunque, la 22enne modenese ha preferito rinunciare alla visibilità che indubbiamente le avrebbe dato Uomini e Donne per tornare alla vita di sempre. D'altronde, la ragazza non ha nascosto di aver dato ascolto alle ragioni del cuore piuttosto che a quelle della mente.

Inevitabilmente, dopo l'uscita di scena di Sara Tozzi da U&D sono partite ipotesi e indiscrezioni sulla probabile sostituta. Spy ritiene che potrebbe essere proprio "la ragazza con il cuore di latta" a sedersi sull'ambita poltrona rossa.

Infatti il settimanale ha riportato che in questi giorni la 21enne umbra avrebbe incontrato proprio Maria De Filippi.

Martina Nasoni e il presunto incontro con Maria De Filippi

Sulle pagine della rivista di Gossip si legge quanto segue: "Cosa ci faceva Martina Nasoni, la vincitrice della scorsa edizione del Grande Fratello, all'ultimo piano degli uffici di di Maria De Filippi?". Subito dopo Spy sottolinea che l'ex gieffina ad oggi sarebbe in pole-position per diventare tronista.

D'altronde, anche l'attuale situazione sentimentale della giovane ternana le consentirebbe di lanciarsi in questa nuova esperienza televisiva. Sembra, infatti, che Martina abbia chiuso ogni tipo di rapporto con Daniele Dal Moro. Entrambi avrebbero deciso di non frequentarsi più a causa della gelosia della ragazza.

Per il momento la diretta interessata non ha confermato né smentito questi rumors sul suo conto. Anche Daniele Dal Moro avrebbe scelto la via del silenzio.

Dunque, non resta che attendere ulteriori aggiornamenti o eventuali annunci ufficiali da parte della redazione di Uomini e Donne per capire se sarà proprio Martina Nasoni l'erede di Sara Tozzi.

Daniele Dal Moro: 'Una relazione deve nascere bene'

Ovviamente il gossip su un probabile approdo di Martina Nasoni sul trono di Uomini e Donne ha fatto il giro del web in un battibaleno. Al contempo, qualora dovessero giungere delle conferme ufficiali, vorrebbe dire che il flirt tra la giovane umbra e Daniele Dal Moro sarebbe svanito nel nulla.

Nei giorni scorsi il veronese aveva rilasciato delle significative dichiarazioni su Instagram in risposta ad un follower che aveva criticato la Nasoni: "Una relazione per quel che mi riguarda deve iniziare bene e non già malata dalla nascita". Infine, a coloro che gli avevano chiesto se sarebbe stato possibile un ritorno di fiamma, si era limitato a replicare con un sibillino: "Lo sapete come sono finite le cose".