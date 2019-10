L'Isola di Pietro, con protagonista Gianni Morandi, andrà in onda venerdì 18 ottobre alle ore 21:20 circa su Canale 5 con la prima puntata della terza stagione, la quale si preannuncia ricca di colpi di scena per i personaggi. Scendendo nei dettagli, le anticipazioni rivelano che dottor Pietro Sereni, durante una corsa mattutina ritroverà una neonata abbandonata. Intanto, dopo una lunga partenza, dalla meravigliosa isola sarda faranno ritorno a casa Elena e Caterina.

Quest'ultima, infatti, sarà reduce dall'intervento agli occhi effettuato negli Stati Uniti. A proposito, in questi 12 nuovi episodi (suddivisi in sei appuntamenti) della fiction i telespettatori avranno modo di conoscere nuovi personaggi.

Il dottor Sereni salva una neonata

I colpi di scena non mancheranno nemmeno nel corso della terza stagione de L'Isola di Pietro 3 che verrà mandata in onda da venerdì 18 ottobre in prime time sull'ammiraglia delle reti Mediaset.

Le anticipazioni ufficiali sulla trama svelano che Caterina e sua madre Elena rientreranno da Houston, dove la giovane ha effettuato l'operazione chirurgica agli occhi ed in più le due donne si ritroveranno a dover fare i conti con la dolorosa morte di Alessandro Ferras. Intanto a movimentare le loro vite arriverà Giacomo, quest'ultimo è il nipote di Pietro Sereni. E proprio il nuovo arrivato, nel bel mezzo di una corsa mattutina con il suo amato cane Mirto, ritroverà una bambina abbandonata che, tra l'altro, salverà da un pericoloso incendio.

Nel frattempo, al commissariato di Monforte approderà Valerio Ruggeri (Francesco Arca), il nuovo vice questore che prenderà il posto di Alessandro dentro la sede di Polizia. Caterina aspetterà con smania di togliere il bendaggio e recuperare la vista ma, nel contempo, dovrà affrontare anche lo strano atteggiamento di Diego che sembra proprio nasconderle qualcosa di misterioso.

Elena farà fatica a lavorare insieme al nuovo vice questore Valerio

La figlia di Pietro proverà a fare tutto il suo possibile per scoprire il giallo che riguarda la neonata ritrovata da suo padre, ma farà molta fatica a lavorare con il nuovo vice questore Valerio.

Intanto Caterina riceverà buone notizie per quanto riguarda il recupero della vista, mentre Diego sarà intenzionato a iniziare il corso di studi per entrare in polizia. Le anticipazioni, inoltre, rivelano che Elena e il nuovo dirigente della questura, superato il momento iniziale di difficoltà e diffidenza reciproca, uniranno le forze per trovare la madre della neonata. L’ipotesi più accreditata è che la piccola sia figlia di Chiara Spanu, sorella adolescente della nuova infermiera che lavora con Pietro.

La ragazza, però, è scomparsa.