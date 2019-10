Nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata alle anticipazioni riguardanti le nuove puntate di Un posto al sole, che avremo modo di vedere in onda la prossima settimana su Rai 3 a partire da lunedì 14 ottobre. Occhi puntati in primis su Diego, il quale si troverà in una situazione decisamente molto difficile che riguarda anche la sua ex fidanzata e addirittura rischierà di beccarsi una denuncia per stalking.

E poi ancora assisteremo al ritorno a Napoli di Alice, la quale però si sentirà trascurata da suo padre Andrea.

Gli spoiler di Un posto al sole fino al 18 ottobre: Diego nei guai

Nel dettglio, infatti, le anticipazioni sulle trame di Un posto al sole dal 14 ottobre in poi rivelano che il figlio di Raffaele si metterà nei guai e commetterà un errore che comprometterà ancora di più il suo rapporto con Beatrice, l'ex fidanzata che tuttavia non ha ancora dimenticato del tutto.

Diego, infatti, si apposterà sotto casa della ragazza per spiarla e il caso vuole che assisterà ad una scena alquanto violenta. Aldo, il nuovo fidanzato di Beatrice, sta per metterle le mani addosso e questo gesto farà intervenire immediatamente Diego, il quale si scaglierà furiosamente contro il ragazzo, al punto da sferrargli un pugno violentissimo al volto.

Le trame di Un posto al sole della prossima settimana rivelano che resosi conto di aver esagerato, Diego tornerà al Caffè Vulcano: il suo sguardo triste non passerà inosservato e Arianna capirà che è successo qualcosa di grave così decide di avvertire subito il padre Raffaele.

L'uomo dopo aver saputo la verità su quanto è successo, ribadirà a suo figlio che deve stare lontano da Beatrice e non deve più spiarla ma ormai è troppo tardi. La ragazza, infatti, si presenterà furiosa a Palazzo Palladini e si scaglierà duramente contro il figlio di Raffaele. Con tono risoluto, la ragazza dirà a Diego che la prossima volta che si nasconderà sotto casa sua, sarà costretta a denunciarlo per stalking.

Andrea trascura la figlia Alice

Gli spoiler della prossima settimana di Un posto al sole, inoltre, rivelano che assisteremo anche al ritorno a casa di Alice: la ragazzina deciderà di passare qualche giorno a Napoli in compagnia di suo padre Andrea, ma non tutto andrà secondo i suoi piani. Andrea, infatti, in questo periodo della sua vita pensa soltanto alla notizia dell'idoneità all'adozione per lui e Arianna.

Un vero e proprio 'colpo al cuore' per la coppia, la quale a questo punto pensa soltanto al momento in cui potranno stare con il loro bambino. Ecco perché Andrea non darà le giuste attenzioni ad Alice, la quale si sentirà trascurata al punto che dovrà intervenire nonna Marina.