Incidenti, ritorni inaspettati, gioie e sofferenze d'amore, sono queste le tematiche presenti all'interno delle anticipazioni di Un posto al sole delle prossime puntate in programma da lunedì 14 a venerdì 18 ottobre su Rai 3. A Napoli ritornerà Alice, ma la ragazza dovrà fare i conti con lo strano atteggiamento del padre nei suoi confronti. Vittorio Del Bue sarà profondamente turbato e Anita lo noterà.

Purtroppo, la trama delle prossime puntate sarà focalizzata su un drammatico episodio che lascerà tutti gli spettatori a bocca aperta. Aldo Leone si ritroverà a lottare tra la vita e la morte dopo aver discusso con Diego.

Anticipazioni Un posto al sole 14-18 ottobre: Aldo tra la vita e la morte

Il comportamento di Diego non resterà celato ancora a lungo: infatti Beatrice si renderà ben presto conto che il suo ex è ancora ossessionato per lei.

La ragazza gli chiederà di smettere di seguirla e di osservarla. Anche Aldo finirà per discutere in maniera del tutto accesa con il figlio di Raffaele e lo inviterà a lasciare in pace la sua amante. In seguito, il Leone prenderà una decisione che dovrebbe cambiare la sua vita.

Ma proprio sul più bello, l'avvocato andrà incontro a un drammatico destino. Nel dettaglio vedremo Aldo ricoverato in ospedale in condizioni pietose.

Morirà? Quel che è certo è che la vita del legale sarà appesa a un filo e le sue condizioni preoccuperanno non poco i suoi cari. Diego, invece, non sarà più rintracciabile e ciò finirà per spaventare suo padre Raffaele.

Un posto al sole anticipazioni fino al 18 ottobre: il ritorno di Alice a Napoli

Mentre Arianna e Andrea otterranno finalmente l'idoneità dell'adozione, il vigile di Posillipo, Salvatore Cerruti, rischierà di lasciarsi sfuggire l'opportunità concreta di raggiungere la felicità sentimentale a causa della sua profonda insicurezza.

Durante la settimana, nella soap 'Un posto al sole' assisteremo al ritorno di Alice. La figlia di Andrea, però, sarà solamente di passaggio. Visto che resterà a Napoli per poco, Alice cercherà di trascorrere del tempo con suo padre ma quest'ultimo sarà talmente preso dalle pratiche relative all'adozione che finirà per escluderla completamente. Inevitabilmente la ragazza si sentirà trascurata e triste.

In seguito, Andrea comprenderà di aver fatto un grosso errore ad allontanare Alice e cercherà di riparare.

Vittorio andrà incontro a momenti decisamente bui. Dopo essere stato scaricato dalla sua ormai ex fidanzata Alex, il giovane Del Bue si ritroverà a fare i conti con l'invadenza di Assunta. La presenza di quest'ultima finirà per distrarre Vittorio dal suo lavoro in radio. Anita noterà che il ragazzo è estremamente giù di morale e cercherà di scuoterlo.