Nelle prossime puntate di Un posto al sole verrà dato ampio spazio alla storyline che vedrà Diego indagato per avere investito Aldo, tuttavia ci sarà spazio per tante altre vicende. Vittorio, deciso a rimediare con Alex, chiederà il consiglio di Rossella. Cerruti sarà impegnato a chiarire un grosso equivoco col suo amato dottor Sarti. Infine Giulia capirà che è giunto il momento di non pensare solo a Denis. Di seguito le anticipazioni settimanali di tutti gli episodi di Un posto al sole che andranno in onda dal 21 al 25 ottobre.

Lunedì 21 ottobre: Rossella aiuta Vittorio

Raffaele sarà fortemente in ansia per suo figlio, nel frattempo Eugenio inizierà a sospettare di Diego. Vittorio inizierà a pensare che Alex possa aver scoperto il suo tradimento con Anita e deciderà di chiedere un consiglio a Rossella per scegliere il da farsi. Giulia farà un gesto molto carino per Renato, tuttavia il suo ex non non apprezzerà affatto la bontà delle sue azioni.

Martedì 22 ottobre: Giovanna fa un'importante scoperta

Giovanna scoprirà i tradimenti di Aldo, nel frattempo Nicotera sarà sempre più convinto che ad aver causato l'incidente di auto possa essere stato Diego. Vittorio, già sotto stress per la fine della sua relazione con Alex, dovrà soffrire anche per la nuova convivenza a casa Giordano. Angela cercherà di far capire alla madre quanto sia assurda l'idea di avere un rapporto aperto con Denis.

Mercoledì 23 ottobre: i timori di Diego

Preoccupato per i suoi tatuaggi, Cerry cercherà di tenere il dottor Sarti lontano da lui, ma dovrà fare i conti con un evento sorprendente. Giulia capirà che è giunto il momento di pensare ad altro oltre che a Denis e deciderà di tenere la sua mente impegnata. Terrorizzato dalla possibilità che possa avere investito Aldo, Diego sembrerà deciso a prendersi le proprie responsabilità. Nel frattempo Beatrice verrà convocata in commissariato da Giovanna per un motivo molto importante.

Giovedì 24 ottobre: il dolore di Raffaele

Raffaele cercherà di evitare che Diego si costituisca, nel frattempo quest'ultimo si accingerà a dare una sua versione di come si sono svolti i fatti e le cose sembreranno mettersi davvero male per lui. Fabrizio, sempre più innamorato di Marina, si appresterà a proporle un viaggio assieme. Nel frattempo Cerruti farà di tutto per chiarire l'equivoco creatosi con il dottor Sarti.

Venerdì 25 ottobre: una svolta per le indagini

Le indagini su Aldo si accingeranno a concludersi, grazie all'esito dei rilievi sull'automobile di Diego. Marina farà una scelta che spiazzerà tutti, nel frattempo Arianna sarà dubbiosa sull'accettare o meno di partecipare all'incontro con la classe di Mimmo e Maurizio. Consapevole delle difficoltà Michele si preparerà ad affrontare i ragazzi.