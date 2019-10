Il dating show Uomini e donne torna oggi 14 ottobre su Canale 5 per un nuovo appuntamento, come accade quasi ogni lunedì, dedicato al Trono Over e alle vicende dei suoi protagonisti. Non potrà mancare il tradizionale siparietto trash tra Gemma Galgani e Tina Cipollari, con le divertenti battute tra le due storiche rivali. La dama torinese sarà quindi chiamata al centro dello studio per aggiornare il pubblico sulla sua conoscenza con JeanPierre, finendo per assecondare una richiesta da parte di Maria De Filippi.

Spazio anche ad Armando Incarnato che si confronterà con Ida Platano e Veronica. E non mancheranno accuse tra lui e Barbara De Santi, mentre Riccardo Guarnieri ascolterà con rassegnazione gli aggiornamenti della frequentazione del napoletano con Ida.

Uomini e donne oggi: Gemma e la battuta contro Tina

La puntata di Uomini e donne, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14:45, si aprirà con un divertente botta e risposta tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. Il portale Witty Tv ha diffuso un breve video di anticipazioni nel quale si scopre la ragione della contesa ovvero il vestito indossato dall'opinionista.

La dama torinese, infatti, dirà: "Ma che carina oggi, sembri un pinguino". Si passerà poi al confronto al centro dello studio tra Gemma e JeanPierre, che aggiorneranno il pubblico sulla loro frequentazione, salvo poi ballare insieme. Maria De Filippi, quindi, chiederà alla coppia di fare insieme il gioco della mela. Secondo il resoconto riportato dal portale Vicolo delle News, in merito alla registrazione effettuata il 1° ottobre, JeanPierre darà però l'impressione di non essere molto interessato alla Galgani,

Trono Over anticipazioni: Armando davanti a Ida e Veronica

Proseguendo con le anticipazioni di Uomini e donne rese note da Witty Tv, la parola passerà successivamente al confronto tra Armando, Ida e Veronica. Dame e cavaliere siederanno al centro dello studio e non mancheranno diverse accuse tra le parti.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

La Platano avrà qualcosa da ridire contro Incarnato, colpevole di non avere ancora preso posizione tra lei e la collega. A tal proposito, preciserà: "Secondo me manca coraggio in questi uomini perché uno deve sapere quello che vuole". Interverrà nella discussione anche Barbara De Santi, con un nuovo scambio di accuse con Armando, contro il quale chioserà: "Non devi parlare a sproposito". Mentre la discussione si farà particolarmente accesa, Riccardo Guarnieri osserverà senza aggiungere nulla, risultando ancora serio e amareggiato.

Sarà Maria De Filippi a chiamarlo in causa, chiedendogli di esprimere i suoi pensieri sul rapporto instaurato tra Ida e Armando. La risposta di Guarnieri non si farà attendere: "Forse mi aspettavo qualcosa da parte tua che non è mai arrivato".