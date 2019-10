Le puntate spagnole di Una vita vedranno Lucia disperata dopo la diagnosi del medico. La Alvarado, costretta a sottostare alle angherie di un marito che la maltratta e la obbliga ai suoi voleri, dovrà fare i conti anche con la malattia. Certa di non voler far preoccupare i suoi cari, la poverina terrà nascosto il tutto sia a Telmo che al piccolo Mateo. A sorpresa, Lucia troverà in Ursula un'amica e una sincera confidente. Di seguito le anticipazioni a riguardo.

Una Vita, le nuove anticipazioni: Lucia maltrattata dal marito

Stando alle nuove anticipazioni di Una Vita, relative alle puntate in onda su Canale 5 nei prossimi mesi, Lucia si troverà intrappolata in una penosa situazione. Sposata con Eduardo, subirà le peggiori angherie. Lucia troverà conforto in Ursula che, memore delle stesse violenze subite in passato, darà una mano alla nobildonna per difendersi dal marito.

La Alvarado sprofonderà in una profonda depressione e sentirà che la sua esistenza è vuota senza Telmo, l'uomo che davvero ama.

Una mattina sarà particolarmente difficile per Lucia. Eduardo, nervoso più del solito, la picchierà con furia. A salvarla sarà Ursula, che trascinerà la povera donna nella camera da letto. Qui, la Alvarado si confiderà con la Dicenta: ''Non sopporto di dover morire'', sussurrerà.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Le anticipazioni di Una Vita svelano a tal proposito che Lucia apprenderà dal medico di essere affetta da una grave malattia al cuore. Certa di lasciare il mondo terreno presto, la Alvarado pregherà Ursula di prendersi cura di Mateo e non permettere ad Eduardo di maltrattarlo.

Samuel in fuga oppresso dai debiti

Nel frattempo, la situazione economica di Samuel Alday non migliorerà. Il gioielliere sarà costretto a fare dei debiti ma non troverà i soldi necessari per saldarli.

Disperato, proverà a fuggire dal quartierino, sebbene venga fermato in tempo dagli abitanti. Felipe invece avrà modo di parlare con Ramon a proposito dell'ossessione di Celia nei confronti di Milagros, la figlia di Trini. L'avvocato scoprirà degli inquietanti retroscena sul conto della moglie.

Ursula incontrerà Telmo mettendolo al corrente della penosa situazione famigliare di Lucia, maltrattata dal marito.

La Dicenta, come promesso alla Alvarado, tacerà sulla sua malattia. Il religioso proporrà alla ex istitutrice di organizzare una fuga dal quartierino, l'unico modo per salvarsi dalle grinfie di Eduardo. Peccato che l'aguzzino li stia spiando da vicino. La ricca ereditiera non accetterà, almeno per il momento, la proposta di Telmo. E' infatti convinta che Eduardo possa vendicarsi in maniera terribile qualora li scoprisse.

Le anticipazioni di Una Vita si chiudono con Lucia e Telmo ancora una volta vicini, innamorati e consapevoli di essersi cacciati in un grosso guaio.