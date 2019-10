Nelle nuove puntate di Una vita, l'attenzione si concentrerà su Telmo. Il sacerdote, fin dal suo arrivo ad Acacias 38, ha insospettito e nello stesso tempo intrigato gli abitanti del turbolento quartierino spagnolo. In effetti, il religioso ha un passato di tutto rispetto. Stando alle ultime anticipazioni, si verrà a sapere che Telmo ha un figlio, la cui identità è però a lui sconosciuta. La situazione prenderà una piega inaspettata dopo che ad Acacias arriverà Mateo, un ragazzino che legherà in maniera particolare con il religioso, tanto che inizierà a sospettare che sia proprio lui il figlio mai incontrato.

Lucia, nello stesso tempo, troverà in Ursula un'insolita confidente. La Alvarado non potrà che ammettere di fremere d'amore per Telmo, suscitando l'indignazione della ex istitutrice. E poi ancora Ramon, ormai senza arte né parte, prenderà la sofferta decisione di lasciare il quartierino, teatro di tanta sfortuna e tedio. Di seguito le anticipazioni a riguardo.

Anticipazioni Una Vita Acacias 38: Telmo crede che Mateo possa essere suo figlio

Nella puntata di Una Vita 971, che vedremo su Canale 5 nei prossimi mesi, Telmo si accorgerà di essere molto legato a Mateo.

Quel ragazzino ha i suoi stessi occhi e il religioso inizierà a pensare che possa essere suo figlio. Il terrore e lo sgomento paralizzeranno Bellita che, tornata a casa dopo una rappresentazione della Vergine delle Rocce, sarà talmente suggestionata da vederne i fantasmi in ogni dove.

Le anticipazioni di Una Vita raccontano inoltre che Telmo inizierà a fare quattro conti, ricordandosi la data di nascita di suo figlio.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Stranamente, essa coincide con quella di Mateo. Sarà così che si convincerà del fatto che sia suo padre. Telmo desidererà parlarne con Lucia, ma verrà frenato dalla relazione della Alvarado con il nuovo fidanzato.

Una Vita: Ursula tra Telmo e Lucia mentre Ramon lascia Acacias

Eduardo, il nuovo fidanzato di Lucia, consapevole che la donna sia ancora innamorata di Telmo, intimerà a quest'ultimo di starle lontano.

Intanto Telmo confiderà i sospetti riguardo Mateo ad Ursula, non pensando alle cattive conseguenze che potrebbero derivarne. Nel frattempo, Genoveva potrà rilassarsi e restare nel quartierino. Dovrà solo sperare le che comari la accettino, nonostante le sue malefatte. Lucia si accorgerà di essere tremendamente infelice con Eduardo e confesserà ad Ursula di amare Telmo. Infine, le anticipazioni di Una Vita rivelano che Ramon prenderà la decisione di lasciare Acacias.

Ramon, a tal proposito, si recherà deciso a casa di Felipe per informarlo dei suoi nuovi piani. Felipe non la prenderà affatto bene e, infuriato, prenderà a pugni l'amico.