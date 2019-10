Le vicende de Il Segreto continuano ad avere successo sulle reti Mediaset. Gli spoiler delle puntate trasmesse dal 28 ottobre al 3 novembre alle ore 16:10 su Canale 5, rivelano che Isaac Guerrero minaccerà di denunciare Antolina Ramos dopo aver capito che è dietro le percosse subite da Elsa Laguna in carcere. Proprio quest'ultima capirà di avere contratto una misteriosa malattia dopo essere stata visita dal dottor Zabaleta.

Il Segreto: Antolina paga Rufina per far del male alla rivale

Nuovi colpi di scena attendono i telespettatori di Canale 5 nel corso della prossima settimana. Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti le puntate da lunedì 28 ottobre a domenica 3 novembre, rivelano che Severo accuserà Francisca (Maria Bouzas) di aver provocato il crollo del mercato del riso, sebbene non abbia alcuna prova a proposito.

In questo frangente, Raimundo, Mauricio e il sindaco cercheranno di mitigare gli animi incandescenti della Montenegro e del Santacruz. Elsa, invece, continuerà ad essere vessata da Rufina durante la sua detenzione. I telespettatori scopriranno che la compagna di cella è stata comprata da Antolina (Maria Lima) per far del male alla rivale. Intanto il latifondista sarà sicuro che la matrona abbia acquistato tutto il riso per frenare il mercato. Per questo motivo gli affari avranno un crollo, tanto da non poter pagare la rata del mutuo contratto con Prudencio (Jose Milan).

Il dottor Zabaleta salva Elsa

Elsa verrà trovata svenuta sul pavimento della cella, tanto che il sergente Cinfuentes crederà che sia passata a miglior vita. Fortunatamente il dottor Zabaleta riuscirà a salvarla in extremis. Per questo motivo, Isaac accuserà la Ramos di quello accaduto alla Laguna. Peccato che la furba biondina respinga con fermezza le accuse. Intanto Gracia chiederà a Carmelo di riprendere il suo posto tra i consiglieri in municipio. Ma ecco che Dolores pretenderà che stia tutto il giorno appresso a sua figlia Belen.

La Laguna apprende di essere malata

Stando alle trame de Il Segreto in onda nella prossima settimana (28 ottobre - 3 novembre), si evince che Fernando farà una romantica proposta di matrimonio a Maria Elena Casado De Brey, dopo aver ascoltato il parere della Castaneda. A tal proposito, la coppia deciderà di diventare marito e moglie nel giardino della tenuta di Francisca. Il dottor Zabaleta, invece, sottoporrà Elsa (Alejandra Meco) ad un'approfondita indagine medica.

Qui la Laguna scoprirà di aver contratto una terribile malattia. Una notizia che manderà su tutte le furie il Guerrero che affronterà a muso duro la moglie in piazza davanti a tutti. Intanto Lola apparirà sempre più sfuggente, tanto che l'Ortega si chiederà il motivo del suo comportamento.

Isaac minaccia di denunciare la Ramos

Isaac ricatterà Antolina minacciandola di denunciarla per la morte di Jesus mentre Fernando riceverà in regalo la tenuta La Havana precedentemente acquistata da Maria ed il povero Roberto.

Il fratello di Saul, intanto, si troverà in difficoltà in quanto la Montenegro pretenderà che Severo paghi il suo debito. Dubbi che aumenteranno quando sentirà suo fratello per telefono. Onesimo e Meliton, invece, si contenderanno i favori della bella Saturna, la nuova pescivendola di Puente Viejo. Intanto Severo esasperato chiederà ad alcuni artificieri di realizzare un ordigno esplosivo mentre Prudencio concederà una proroga a quest'ultimo. Infine la matrona cercherà di provocare il Mesia dopo aver scoperto che non lascerà Puente Viejo una volta sposato con la fidanzata.