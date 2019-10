Le anticipazioni delle puntate della prossima settimana di Una vita sono molto intriganti. Innanzitutto vedremo che Lucia si prenderà un po' di tempo per sé, dal momento che incomincerà a dubitare di tutto e tutti. Samuel, però, ha troppo bisogno di lei, specie del suo denaro. Per tale ragione cercherà di circuirla nuovamente. Padre Telmo, intanto, farà il possibile per convincere la donna delle cattive intenzioni dell'Alday.

Su di un altro fronte vedremo che Ramon porterà Servante dal medico e apprenderà che le condizioni dell'uomo sono gravissime, il rischio di morire quanto prima sarà, infatti, altissimo.

Anticipazioni prossima settimana Una Vita: Lucia starà in confusione e Celia l'aiuterà

La puntata di domenica di Una Vita incomincerà con Lucia che starà molto male. La fanciulla si rifugerà in soffitta per riflettere.

Celia, intanto, la troverà e si scuserà con lei per non esserle stata accanto come avrebbe dovuto e voluto. Lenor, invece, sembrerà vivere un momento di grande rivincita. Le prove teatrali, infatti, andranno sempre meglio, mentre Servante non farà altro che rendersi protagonista di interventi sempre più fuori luogo.

Samuel, intanto, si renderà conto di non poter proprio fare a meno di Lucia, ma non tanto dal punto di vista sentimentale, quanto da quello economico.

Per tale ragione, farà di tutto per riconquistare la sua fiducia. L'uomo, infatti, la spiazzerà con una richiesta inaspettata. L'Alday le dirà di avere intenzione di sposarla, prima però dovrà ottenere l'annullamento del matrimonio.

Samuel ottiene l'annullamento del matrimonio e farà la proposta a Lucia

Padre Telmo, allora, farà il possibile per impedire che l'uomo ottenga quel documento, ma non ci riuscirà.

Fabiana, invece, confesserà a Casilda di aver assistito ad una scena inaspettata, ovvero, il bacio tra Maria e Higinio. Nel frattempo, tutti cercano di far capire a Lucia che non deve fidarsi di Samuel. Al coro si aggiungerà anche Ursula. La fanciulla, però, non si fida minimamente della donna: per tale ragione, non darà minimamente importanza alle sue parole e ai suoi consigli.

Samuel, nel frattempo, riuscirà ad ottenere l'annullamento del matrimonio che lo legava a Blanca.

Appena si ritroverà tra le mani quell'importante documento, farà presente a Lucia di voler ufficializzare il loro fidanzamento. La ragazza, ovviamente, rimarrà spiazzata dalla richiesta inaspettata. Nel corso della puntata di sabato 2 novembre, intanto, assisteremo ad un'altra scoperta inattesa. Ramon, infatti, porterà Servante dal dottore. La visita, però, avrà dei risvolti inaspettati, dal momento che il medico gli comunicherà che l'uomo potrebbe morire da un momento all'altro.