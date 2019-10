Ieri, mercoledì 23 ottobre, è andata in onda su Canale 5 la finalissima di Amici Celebrites, talent show condotto da Michelle Hunziker. Quella di ieri sera è stata una puntata all'insegna del divertimento e soprattutto della spensieratezza, in quanto ci sono state esibizioni, emozioni e gaffes involontarie, tra cui quella di Ornella Vanoni. La nota cantante, infatti, quando ha espresso un giudizio sull'esibizione di ballo di Pamela, si è lasciata sfuggire una frase a 'luci rosse' nei confronti di Pamela Camassa: "Pamela quando sei a casa sopra tuo marito Filippo...".

Amici Celebrites, Ornella parla dell'esibizione di Pamela

Dopo l'esibizione di 'Bon appetit' di Pamela Camassa, Ornella Vanoni ha fatto sorridere tutto il pubblico in studio e i telespettatori di Amici Celebrities. "Pamela quando sei a casa sopra tuo marito Filippo...", ha detto la cantante milanese che poi si è scusata con un lieve imbarazzo. "Eh vabbé adesso non siate così...volevo dire Pamela quando sei sopra a Filippo in classifica", ha poi spiegato la Vanoni, evitando fraintendimenti particolari.

Ma ormai la frittata era stata fatta e la gaffe della giurata ha fatto divertire gli internauti. Questi ultimi si sono scatenati con i commenti su Twitter, tra cui: "Che confusione, ma Ornella Vanoni un mito vero". Poi un altro ha scritto: "Come faremo senza la Vanoni!". Insomma la cantante è sempre più amata e benvoluta dal pubblico di Canale 5, che ha mostrato una certa simpatia nei suoi confronti.

Ornella Vanoni: "Pamela ma quando sei a casa con Filippo e sei sopra.........no dicevo in classifica" MUOIO #AmiciCelebrities — noemi (@wildfiresqueen) October 23, 2019

Ornella Vanoni fa una gaffe sull'esibizione di Varrese

Ornella Vanoni è stata protagonista di un'altra gaffe in diretta ad Amici Celebrites.

Infatti, proprio dopo l'esibizione di Massimiliano Varrese sulle note di 'I haven't met you yet' di Micheal Bublé, la giurata ha espresso il parere: "Il tango è sempre bello". Uno sbaglio che ha fatto sorridere il pubblico, in quanto il ballo di Massimiliano non consisteva in un tango, ma in una danza moderna. Dopo che la cantante si è resa conto della gaffe, si è corretta e ha accennato un sorriso imbarazzato.

Ciro Ferrara eliminato da Amici Celebrities

La prima manche della finale di Amici Celebrites ha stabilito il primo concorrente eliminato. Si tratta di Ciro Ferrara che ha dichiarato: "Ringrazio la giuria anche se hanno dato dei cinque, ho accettato di buon grado l'opinione che è sempre soggettiva ed individuale". Dopodiché, l'ex calciatore napoletano ha ironizzato: "Diciamoci la verità, ho cantato con i piedi".

Insomma, Ciro ha suscitato molta simpatia da parte dei telespettatori, che si sono espressi con bellissime parole nei suoi confronti. "Ciro è di un'umiltà esemplare! Campione del mondo, ha vinto tutto nella vita, eppure si è messo in gioco e dà un esempio di umanità a tutti", ha commentato un utente su Twitter.