Continua ad appassionare i telespettatori con tradimenti, intrighi, e colpi di scena la telenovela Una vita. Negli episodi in programmazione in Italia tra qualche settimana, il rapporto tra Trini Crespo e Celia Alvarez Hermoso non sarà più lo stesso. Quest’ultima dopo aver perso la cosa che desiderava di più al mondo, ovvero la creatura che portava in grembo, sarà in preda alla pazzia. Furiosa per non essere riuscita a portare al termine la sua gravidanza, la moglie di Felipe sfogherà la sua rabbia contro la matrigna di Victor e Maria Luisa Palacios.

La madre adottiva di Tano non appena la moglie di Ramon metterà al mondo la piccola Milagros con un parto cesareo difficile, al tal punto da rischiare la vita, non si separerà dalla nascitura come se fosse sua figlia. Ebbene sì, Celia avrà una vera e propria ossessione per la bambina di Trini, e il suo atteggiamento morboso farà preoccupare seriamente i neo genitori.

Ramon felice di diventare di nuovo padre, Celia è incinta

Nelle puntate italiane attualmente in onda, Trini Crespo ha fatto una scoperta che ha cambiato la sua vita.

La borghese dopo aver avuto numerosi malesseri si è fatta visitare da un medico, ed è venuta a conoscenza di essere in dolce attesa. Le anticipazioni dei prossimi appuntamenti, che il pubblico spagnolo ha avuto la possibilità di vedere nei mesi scorsi, rivelano che Ramon inizialmente non sarà per niente felice di diventare padre per la terza volta. Per fortuna il Palacios quando si renderà conto che si tratta di un dono di Dio farà dei salti di gioia.

Presto anche gli Alvarez Hermoso riceveranno una lieta notizia. Come ricorderanno i fan della soap Celia in passato perese il bambino che aspettava per essere caduta dalle scale, dopo aver appreso che suo marito Felipe aveva una tresca clandestina con la domestica Herminia. A seguito di questo bruttissimo avvenimento, la donna venne a conoscenza di non poter avere più figli, ovvero di essere sterile. A distanza di tempo, Celia comunicherà all’avvocato di essere in stato interessante.

La nascita di Milagros, la moglie di Felipe ossessionata dalla figlia di Trini

Trini e Celia quindi essendo delle ottime amiche avranno modo di confrontarsi sulle rispettive gravidanze. Sfortunatamente gli spoiler spagnoli dicono che la Alvarez Hermoso farà di nuovo i conti con un imprevisto, che le farà perdere il senno della ragione. La moglie di Felipe non riuscirà a mettere al mondo il tanto atteso figlio a causa di una rovinosa caduta.

Prima di arrivare a questa drammatica svolta, Celia si prenderà cura di Trini poiché la donna si vedrà costretta a rimanere a letto per essersi ammalata. La moglie di Felipe mentre sarà intenta a sbrigare una commissione per la Crespo avrà un malore improvviso, che le farà perdere i sensi. L’incidente avrà delle tragiche conseguenze, dato che Celia subirà un aborto ma non passerà a miglior vita per essere stata trasportata in ospedale d’urgenza.

Per la madre adottiva di Tano sarà un forte shock ritrovarsi in una situazione già vissuta. La donna completamente stravolta dall’ennesima disgrazia, inizierà a provare odio nei confronti di Trini. Addirittura Celia sarà convinta che la moglie di Ramon sia la responsabile della perdita del suo bambino, soprattutto quando la borghese stringerà finalmente tra le sue mani la figlia Milagros. La moglie dell’avvocato inizierà ad avere una vera e propria fissazione malata per la nuova erede dei Palacios, fino a far sentire a disagio suo marito Felipe e i neo genitori.