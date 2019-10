Ultimo appuntamento per la seconda edizione di Temptation Island Vip, il docu-reality sui sentimenti condotto da Alessia Marcuzzi. Stasera, 14 ottobre, le tre coppie rimaste dovranno affrontare il falò di confronto e decidere se tornare a casa insieme o da separati.

Temptation Island Vip, anticipazioni: Serena e Pago i primi ad affrontare il falò

Nella puntata di lunedì scorso, 7 ottobre, è stata già trasmessa la prima parte del falò di confronto tra Pago e Serena Enardu.

I due non se le sono mandate di certo a dire, soprattutto dopo che il cantante ha avuto modo di vedere il weekend da sogno che l'ex tronista ha trascorso con il single Alessandro. Riusciranno a risanare il loro rapporto o sarà una rottura definitiva?

Stessa sorte anche per la coppia composta da Alex Belli e Delia Duran. Se da una parte l'attore si è comportato nel migliore dei modi, non si può dire la stessa cosa della fidanzata.

Parecchi video hanno mostrato la vicinanza tra lei e il single Riccardo e la cosa non è andata giù a Belli.

Anche per quanto riguarda Gabriele Pippo e Silvia Maturani il rapporto è in alto mare: lui non la considera più la sua fidanzata (soprattutto dopo che ha baciato, per gioco, il single Valerio); lei, invece, si sente in colpa per il suo comportamento. Come andrà a fine? I falò di confronto finali attendono tutti i telespettatori stasera, 14 ottobre, a partire dalle 21:35 su Canale 5.