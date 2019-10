La soap opera Una Vita intrattiene ogni giorno numerosi telespettatori. Le puntate italiane in onda nelle prossime settimane si rivelano ricche di colpi di scena. Infatti, i futuri episodi si concentreranno maggiormente sulle figure di Padre Telmo e Lucia, uniti da un amore impossibile.

Il nuovo parroco di calle Acacias si accorgerà di essersi innamorato della cugina di Celia e farà di tutto per strapparla dalle grinfie del perfido Samuel, intenzionato a sposarla ad ogni costo. L'intreccio sembrerà complicarsi maggiormente, quando l'Alday metterà i bastoni tra le ruote ai piani del presbitero della telenovela.

Una Vita spoiler: Telmo scopre le intenzioni di Samuel

Le anticipazioni italiane delle prossime puntate di Una vita mostrano che presto Padre Telmo scoprirà i loschi progetti dell'Alday. Infatti, il parroco del quartiere apprenderà dallo strozzino Jimero Batan che Samuel ha fatto annullare il matrimonio con Blanca Dicenta per tentare di impossessarsi del patrimonio familiare di Lucia.

Il pubblico capirà presto che la donna è figlia della nobile famiglia dei Marchesi di Valmez, obbligati ad abbandonarla perché erano fratellastri.

Inoltre, la nuova protagonista erediterà i loro cospicui beni, molto appetibili per l'ex della Dicenta junior. Lucia accetterà di buon grado di farsi corteggiare e non si insospettirà per nulla dello strano comportamento del suo pretendente. Così, Padre Telmo deciderà di avvertirla e la inviterà a seguirlo proprio nel giorno della processione della Vergine dei Miracoli. La proposta preoccuperà molto la giovane fanciulla, che inizialmente si rifiuterà di ascoltare il prelato.

Quest'ultimo le rivelerà di credere che Samuel sia il responsabile della morte di Joaquín. Successivamente, tradirà il segreto della confessione e racconterà alla Alvarado che l'Alday ha promesso di ripagare il suo debito con lo strozzino solo dopo averla sposata. La notizia sconvolgerà Lucia e i due rimarranno per un po' insieme. In questa occasione, Padre Telmo confesserà di aiutarla perché prova qualcosa per lei.

Telmo e Lucia sorpresi insieme a letto dal priore

Prima che Lucia possa essere definitivamente messa contro Samuel, l'Alday si recherà dal priore Espineira. A questo punto, costringerà l'uomo a rivelargli il luogo dove Telmo e Lucia possano essersi nascosti.

Intanto, i due berranno dell'acqua, perderanno i sensi e si sveglieranno a letto senza vestiti. Proprio al loro risveglio, Samuel ed Espineira faranno irruzione e troveranno i due personaggi insieme sul giaciglio.

Per saperne di più a riguardo, non rimane che attendere le nuove anticipazioni di Una Vita.