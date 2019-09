Gli spoiler di Una vita da lunedì 30 settembre a sabato 5 ottobre dalle ore 14:10 su Canale 5 annunciano il ritorno di Ursula Dicenta ad Acacias 38. Scendendo nel dettaglio, Padre Telmo offrirà aiuto a Lucia Alvarado dopo essersi guadagnato la sua fiducia. La giovane, infatti, gli confesserà di essere molto turbata da quando ha visto il ritratto dei Marchesi di Valmez. La Marchesa, infatti, porta al collo la stessa collana con croce che lei possiede fin da bambina.

Inoltre informerà il prelato che il prezioso monile appartene alla sua famiglia da sempre. A tal proposito quest'ultimo cercherà di tranquillizzarla in quanto sicuramente le sue origini sono legate ad una famiglia nobile.

Ursula torna nel quartiere

Lucia deciderà di dare a Padre Telmo carta libera per indagare sulle sue origini. L'Alvarado per ricambiare il favore si metterà all'opera per trovargli una perpetua affinché l'aiuti nelle faccende di casa.

Per questo motivo chiederà a Fabiana di aiutarla a trovare un' inserviente di fiducia da affiancare al prelato. Intanto le domestiche offriranno dei soldi a Servante per comprare un regalo da inviare a Cuba a sua moglie. Ursula, invece, uscirà dal manicomio tanto da tornare nel quartiere alla ricerca di Moises e sua figlia Blanca. La Dicenta, a questo punto, si precipiterà in clinica dove non troverà né il nipote né la figlia.

Dall'altro canto, Samuel si ritroverà davanti la vecchia istitutrice al ritorno, distrutto, dal colloquio avuto con le banche. L'Alday, disperato per la sua situazione economica, caccerà in malo modo la matrigna dalla sua abitazione. Infine Felipe inviterà il giovane a costruire dei gioielli da far visionare alla Marchesa di Urrutia.

Lucia scopre che ha un legame con i Marchesi di Valmez

Nelle puntate di Una Vita in onda questa nuova settimana (30 settembre - 5 ottobre) su Canale 5, Higinio sarà accolto da tutti i vicini con entusiasmo dopo il suo arrivo ad Acacias 38.

Il medico dimostrerà di navigare in cattive acque mentre Liberto sarà operato per un edema al cervello. Trini, invece, scoprirà di essere in attesa di un bambino, tanto da organizzare una cena a lume di candela per comunicarlo a Ramon. Peccato che la Crespo non trovi il coraggio di dire nulla durante la festa. Allo stesso tempo Celia e Lucia continueranno le loro indagini, tanto da scoprire che gli Alvarado erano legati ai Marchesi di Valmez.

L'arrivo di Maria ad Acacias 38

Maria giungerà ad Acacias 38 per prendere servizio come domestica nell'abitazione del dottor Baeza. Qui la donna dimostrerà di avere un certo feeling con Casilda mentre si integrerà benissimo in soffitta insieme alle altre colleghe. Rosina, intanto, regalerà ad Higinio due gemelli d'oro, per averle salvato il suo Liberto. Antonito e Pena, invece, si candideranno per pubblicizzare una bibita rinfrescante mentre la Rubio offrirà l'abitazione in cui risedeva Arturo ad Higinio ad un prezzo stracciato.

Padre Telmo assume la Dicenta

Servante prenderà parte alle selezioni mentre Trini non troverà il coraggio di raccontare la verità al consorte. Per questo motivo, la Crespo cercherà di stimolare il suo desiderio di paternità, sebbene invano. Intanto Celia avrà la certezza che i Marchesi di Valmez conoscevano assai bene suo zio Joaquin. La foto, infatti, ritrae il padrino di Lucia insieme alla famiglia nobile 15 anni prima. Felipe, a questo punto, suggerirà la moglie e l'Alvarado ad invitare il parente ad Acacias 38. Padre Telmo, invece, assumerà la Dicenta come sua domestica mentre Inigo nutrirà dei sospetti su Higinio in quanto non paga mai il conto de La Deliciosa. Inoltre Maria comanderà a bacchetta il suo padrone. Infine Samuel arriverà perfino a chiedere l'aiuto di un terribile strozzino, Jimeno Batan. Si prospetta, quindi, una settimana ricca di colpi di scena per gli amanti di Una Vita.