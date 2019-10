Nuovi episodi della soap Una vita attendono i telespettatori nella giornata di martedì 8 ottobre che vedrà, oltre alla messa in onda della puntata pomeridiana su Canale 5, anche un appuntamento serale su Rete 4, a partire dalle 21:25 circa. Stando dalle anticipazioni, vedremo che Lucia sarà intenzionata ad aiutare Samuel, anche se il giovane continuerà a respingerla in malo modo. L'Alday inoltre, dovrà fare i conti con l'umiliazione ricevuta dalla Marchesa di Urrutia, la quale non apprezzerà affatto la collezione di gioielli.

Samuel furioso, la caccerà in malo modo, mentre ad Acacias, dopo l'incontro tra Maria e Rosina, quest'ultima comincerà a comportarsi in uno strano modo. Inigo e Liberto intanto, nutriranno dei sospetti circa i nuovi arrivati e vorranno vederci chiaro sulla relazione che unisce Higinio e la sua domestica.

Una vita spoiler: l'Alday furioso con la Marchesa di Urrutia

Continuano le emozioni e i colpi di scena nella soap Una vita, soprattutto dopo quanto successo a Samuel a seguito dell'attentato alla Galleria d'arte.

L'uomo come sappiamo, è in bancarotta e, grazie al consiglio di Felipe, ha deciso di ritornare alla creazione di gioielli, realizzando una collezione da rivendere alla Marchesa di Urrutia. Nel nuovo episodio dell'8 ottobre, vedremo che le cose non andranno come sperato dall'Alday, in quanto la nobildonna non apprezzerà affatto il suo lavoro. La Marchesa di Urrutia non si farà scrupoli a denigrare e umiliare Samuel, il quale furioso, la caccerà in malo modo. Tuttavia, in preda alla rabbia il giovane distruggerà tutti i gioielli.

Anticipazioni dell'8 ottobre: Inigo e Liberto sospettano di Higinio e Maria

Intrighi e colpi di scena terranno con il fiato sospeso i fan della soap ideata da Aurora Guerra e che vedrà nella giornata di martedì 8 ottobre, anche la messa in onda di un nuovo episodio in prima serata su Rete 4. In particolare, gli spoiler rivelano che, durante la festa organizzata a casa del dottor Baeza, Rosina incontrerà Maria e, alla sua vista, la Rubio lascerà immediatamente la festa.

Sarà da questo momento, che la donna comincerà a comportarsi in modo strano, mentre Inigo comincerà ad avere dei sospetti sia su Higinio che sulla sua domestica. Anche Liberto comincerà ad avere dei dubbi sul medico, dato che scoprirà che in ospedale non lo conosce nessuno. Cosa nascondono i due nuovi arrivati?

Questo è molto altro nelle nuove puntate di Una vita in onda martedì 8 ottobre, ricordando che, quanto sopra descritto, riguarda sia l'appuntamento pomeridiano su Canale 5, che il serale su Rete 4.

Ricordiamo inoltre che, sul sito Mediaset Play, è possibile rivedere gli episodi già andati in onda, oltre a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni episodio.