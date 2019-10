Il tema era di quelli che appassionano il pubblico perché accorcia le distanze tra gente comune e celebrità: vip caduti in miseria o comunque alle prese con problemi economici perché sfrattati, indebitati, oppure a causa di pensioni troppo basse. Tra gli ospiti del salotto televisivo del sabato sera di Canale 5 'Live Non è la D'Urso' c'era Marco Columbro, ex presentatore toscano e star di numerose fiction degli anni '90, scomparso dalle scene dal 2003 dopo un aneurisma cerebrale.

Columbro durante la diretta tv di ieri ha perso le staffe aggredendo verbalmente la padrona di casa perché infastidito dalle voci sulle sue gravi difficoltà economiche che avrebbe portato a chiere aiuto al 'patron' di Mediaset. Il suo scoppio d'ira sgradito agli altri ospiti, ha però favorito gli ascolti.

Columbro, 'Non faccio una trasmissione sulla mia pelle'

Ieri sera Marco Columbro, che oggi ha 69 anni, era ospite del salotto televisivo di Barbara D'Urso ben sapendo che si sarebbe dibattuto di vip che lamentano problemi economici, che sono caduti in disgrazia o che, per vari ragioni, hanno cambiato vita.

Eppure, quando la padrona di casa gli ha fatto una domanda specifica su presunti debiti, Columbro ha dato in escandescenza fino a 'minacciare' la conduttrice: "Vengo lì e ti strappo il vestito, stai attenta". Barbara D'Urso, in realtà, gli aveva chiesto se avesse venduto la sua villa a Milano 3, proprio per dargli la possibilità di replicare ristabilendo la verità dei fatti: da tempo, infatti, circola una fake news secondo la quale l'avrebbe acquistata l'amico di una vita, il suo 'antico' editore Silvio Berlusconi, per aiutarlo.

L'ex conduttore di programmi quali Paperissima e Buona Domenica in tandem con Lorella Cuccarini, ha smentito di averla venduta dicendo di avere come 'dirimpettaia' Alba Parietti che può ben testimoniare che lui è ancora lì e che la venderà tra qualche anno. Detto ciò, Columbro, visibilmente agitato, si è scagliato contro la conduttrice napoletana: "Il Gossip è una cosa, la verità è un'altra", ha detto in studio, ospite di quello spazio con Michele Cucuzza, Enzo Paolo Turci, Giucas Casella ed altri personaggi.

Poi ha sottolineato: "Se siamo qui per parlare di come abbiamo cambiato vita mi sta bene, se per parlare del gossip, dei cavoli nostri, io prendo e me ne vado perché non ho intenzione di parlare delle mie cose. Di fare una trasmissione sulla mia pelle non mi va", A quel punto, l'attrice napoletana si è risentita: "Hai cambiato vita e hai anche cambiato cervello da come ti conoscevo io", gli ha detto, sottolineando il fatto che da parte sua c'era solo l'intento di aiutarlo a smentire dicerie e notizie false.

Discussione animata in studio

A quel punto, sono intervenuti in difesa della padrona di casa anche altri ospiti. "In questo momento lei è stato molto maleducato", ha detto l'ex opinionista di Uomini e Donne, Karina Cascella. Mentre Riccardo Signoretti, direttore di Vero, gli ha fatto notare che iI pubblico è interessato alla tematica economica delle vecchie glorie televisive ed è una fortuna per loro che ciò faccia notizia.

Altrimenti, le ex celebrità come Columbro sarebbero sparite del tutto. Per tutta risposta, l'attore viareggino ha replicato: "i c***i miei sono i c***i miei".

"Se sei qua stasera, di cosa pensavi di parlare? Dei programmi che non conduci più, o dei film che non hai fatto?", lo ha incalzato Signoretti. Karina Cascella ha detto che sarebbe dovuto rimanere a casa se non intendeva raccontare i fatti suoi. Columbro ha tenuto il punto affermando che la sua presenza in studio era motivata dal fatto di voler parlare del suo cambio vita: oggi fa l'albergatore in Val D'Orcia. Nel dibattito è intervenuto anche Enzo Paolo Turchi, 70 anni, ballerino, coreografo, marito di Carmen Russo, per dire che ha scelto di esporsi mediaticamente sulla condizione economica della gente di spettacolo, non per sé, perché lavora e ha un'accademia di danza, ma per i colleghi caduti in disgrazia non riuscendo ad avere una pensione dopo aver versato i contributi per una vita. A questo proposito, Maria Teresa Ruta, altra ospite in studio, ha raccontato che, da calcoli fatti, la sua pensione sarà dai 275 ai 350 euro.

Columbro, intervista con lamentela

L'ex conduttore, che ha vinto nel corso della sua carriera ben 13 Telegatti, ovvero gli Oscar italiani della tv, lo scorso giugno ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera in cui ha lamentato la sua assenza dalla tv non per sua scelta, ma perché nessuno l'ha più chiamato.

"Per cinque o sei anni, ho bussato a tutte le porte, invano. Poi me ne sono fatto una ragione: la vita è fatta di cambiamenti", ha rivelato con un punta di risentimento. L'ex presentatore, buddista e vegetariano convinto da molti anni nonché 'ufologo', ha raccontato di dedicarsi, oltre che alla sua struttura ricettiva in Toscana, immersa in 18 ettari di bosco, allo studio e alla scrittura. Ha appena terminato la stesura di un libro sulla sua quarantennale ricerca spirituale.