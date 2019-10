L'ultimo freestyle di Enzo Dong, con cui il rapper ha annunciato l'imminente pubblicazione di 'Limousine' ovvero il brano realizzato con la collaborazione di Tedua, ha suscitato molto clamore mediatico.

Sono stati infatti tanti i personaggi noti, legati in maniera più o meno netta alla scena Rap, ad essere esplicitamente citati o chiamati in causa dal rapper nel testo del freestyle, tra questi anche Beba, rapper in forte ascesa negli ultimi mesi, unica donna presente nel fortunatissimo Machete Mixtape, che si sta ritagliando uno spazio sempre più degno di nota all'interno del panorama rap italiano.

'Una cosa a tre insieme a Beba', ma lei non ci sta e risponde

Nel testo del suo freestyle Enzo Dong ha 'citato' – non si può in alcun modo parlare di dissing, come qualcuno si è affrettato a fare online – la rapper, auspicandosi di riuscire, in maniera palesemente ironica, ad avere un incontro a tre con lei e Taylor Mega. Questa la rima di Ezo Dong: "Ho scoperto che piacciono le donne a Taylor Mega / La chiamerò per fare una cosa a tre insieme a Beba'.

La rima, almeno a giudicare dalla reazione della diretta interessata, non sembra essere piaciuta alla rapper che qualche ora dopo ha risposto al collega napoletano con un video diffuso via Instagram, queste le sue parole: "Volevo solamente dire una cosa ad Enzo Dong, visto che mi state tutti mandando la sua ultima storia. Bello il freestyle, siamo tutti in hype per il suo nuovo disco, io lo supporto da sempre, però volevo ricordargli che la classe ed il rispetto vengono sempre al primo posto.

Quindi gli volevo rammentare che non si deve permettere di nominarmi mai, a meno che non lo faccia con classe e con rispetto, cosa che però a quanto vedo non sta facendo. Bella la rima, abbiamo riso, abbiamo giocato, io per prima, però adesso anche basta. Continua pure a sperare di chia...mi, Enzo, che chi vive di speranza muore disperato, come dite voi a Napoli".

La reazione del pubblico e la controreplica di Enzo Dong: 'Sono stato un po' cafone'

La reazione di Beba ha suscitato diverse discussioni online tra gli appassionati di rap italiano.

In tanti sembrano condividere il pensiero dell'artista al 100% condannando la scelta di Enzo Dong, ma altrettanti utenti sembrano invece essere di tutt'altro avviso sottolineando come la rima del rapper cresciuto tra Secondigiano e Scampia sia da intendere in maniera ironica e non come una mancanza di rispetto, in altre parole come un qualcosa di accettabile se inteso come parte di un freestyle rap, emblematiche in tal senso le parole di questo utente: "Questo è rap game.

Tornasse con i piedi per terra e se la tirarasse di meno"

Enzo Dong ha poi risposto pubblicamente a Beba, cercando di sdrammatizzare ed utilizzando toni a dir poco amichevoli ammettendo in ogni caso di essere stato 'Un po' cafone'.