Le anticipazioni relative alle puntate dei prossimi mesi di Una vita rivelano dei colpi di scena assolutamente inaspettati all'interno della soap opera spagnola. Tra gli avvenimenti che desteranno particolare sgomento ci saranno, sicuramente, le morti di Trini e Celia. La prima decederà a seguito di una crisi respiratoria, la seconda, invece, morirà in circostanze ancora ignote.

Un altro avvenimento assolutamente inaspettato sarà il matrimonio di Lucia con un uomo completamente diverso sia da Telmo che da Samuel.

La giovane ereditiera, infatti, prenderà come marito un personaggio nuovo che si chiama Eduardo. Il matrimonio, però, si rivelerà molto più turbolento ed insidioso del previsto. Sta di fatto che il nuovo arrivato si rivelerà una persona parecchio violenta.

Anticipazioni Una Vita: Celia e Trini muoiono, Lucia sposa Eduardo

Facendo un salto temporale di 10 anni, all'interno della soap opera Una Vita accadranno dei colpi di scena imperdibili.

Celia e Trini continueranno ad essere molto amiche, tuttavia, ad un certo punto la prima incomincerà a nutrire una strana gelosia nei confronti dell'amica per essere riuscita a portare a termine la gravidanza. Ad un certo punto, infatti, Trini avrà una crisi respiratoria e Celia non farà nulla per salvarla. Per tale ragione, la giovane perderà la vita. Dopo questo avvenimento, però, anche la cugina di Lucia morirà.

Un altro colpo di scena riguarderà la vita di Lucia. La giovane attualmente è contesa tra Samuel e Padre Telmo. Uno è interessato solo alla sua eredità, l'altro invece la ama profondamente. Ad ogni modo, le anticipazioni di Una Vita dei prossimi mesi ci rivelano che ad avere la meglio sulla donna sarà un terzo uomo, del tutto sconosciuto.

Lucia viene picchiata dal marito e incomincia ad avvicinarsi di nuovo a Telmo

Dopo un salto temporale della bellezza di 10 anni, infatti, Lucia tornerà in paese accompagnata da un uomo di nome Eduardo. Il nuovo marito dell'Alvarado, però, si rivelerà una persona davvero poco raccomandabile, sta di fatto che è solito alzare le mani su di lei.

Per tale ragione, la giovane sarà profondamente turbata da tutta questa situazione ed incomincerà ad avvicinarsi nuovamente a Telmo.

In un primo momento, l'Alvarado farà di tutto per allontanare Telmo dalla sua vita. Con il passare del tempo, però, si renderà conto di provare ancora qualcosa per lui. I due, infatti, nonostante la donna sia sposata, incominceranno a prendere degli appuntamenti segreti per vedersi di nascosto.

Altro elemento importante è il fatto che la coppia di sposi giungerà ad Acacias in compagnia di un bambino, Mateo, il quale si dimostrerà spaventosamente somigliante a Telmo.