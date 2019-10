Mercoledì 30 ottobre su Rai 2 partirà la nuova fiction Rai 'Volevo fare la rockstar'. La serie durerà sei puntate e andrà in onda tutti i mercoledì su Rai 2, dalle ore 21:20.

La trama della nuova fiction Rai

La protagonista della nuova fiction Rai sarà Olivia, una ragazza di 27 anni che decide di rimettere interamente in discussione la sua vita dopo essere riuscita a sopravvivere a un brutto incidente.

Olivia è una mamma single: la donna, infatti, ha avuto due gemelle (Viola ed Emma) quando aveva soli sedici anni. Il padre, il primo amore della sua vita, l'ha però lasciata spezzandole il cuore. Olivia si innamora così di un uomo, Francesco, molto più vecchio di lei. Olivia ha inoltre un fratello, Eros: il ragazzo è omosessuale ma non vuole farlo sapere in giro. Olivia ha poi anche la mamma, Nadja; la donna, tuttavia, abusa di alcool e droga e per questo è incapace di aiutare la figlia.

Olivia è così costretta fin da giovanissima a rimboccarsi le maniche e a fare affidamento solo su se stessa. Inizia così a lavorare in una fabbrica nel suo paese, rassegnata a vivere una vita completamente differente rispetto a quella che aveva sognato nei primi anni della sua vita. Ed è da qui che nasce il titolo della fiction: 'Volevo fare la rockstar' è la storia di una ragazza che ha dovuto abbandonare troppo presto i suoi sogni a causa di una realtà durissima.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Dopo un bruttissimo incidente, al quale sopravvive, Olivia si rende conto che la vita che sta conducendo non la rende felice: troppe le rinunce e le fatiche, troppi pochi gli svaghi. L'incidente, in questo modo, diventa dunque una opportunità per cercare di recuperare tutto ciò che ha perso nei primi anni di vita. Così decide di dare una svolta alla sua vita, influenzando la sua vita ma anche la vita di tutte le persone che vivono intorno a lei.

Il cast di 'Volevo fare la rockstar'

Numerosissimo e di valore assoluto il cast della fiction Rai. La protagonista, Olivia, è interpretata da Valentina Bellè (nota per aver recitato in numerosissimi successi tv, come 'Sirene', 'I medici' e 'Catch-22'); Giuseppe Battiston (famoso in tutto il mondo per la sua partecipazione al successo internazionale 'Perfetti Sconosciuti', film di Paolo Genovese) sarà Francesco.

La mamma di Olivia sarà interpretata da Emanuela Grimalda. Il resto del cast è formato da Alessia Debandi, Teco Celio, Riccardo Maria Manera, Margherita Mornio, Sara Lazzaro, Lorenzo Adorni, Matteo Lai, Margherita Morchio, Ernesto D'Argenio, Caterina Baccicchetto, Davide Iacopini, Fabrizio Costella, Anita Kravos, Viola Mestriner e Diego Ribon.

La fiction sarà visibile anche in streaming su 'Rai Play'.