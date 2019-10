Le anticipazioni delle prossime puntate di Una vita che andranno in onda ad inizio novembre rivelano un colpo di scena inaspettato per quanto riguarda Lucia e Padre Telmo. Quest'ultimo, nelle puntate attualmente in onda in Italia, sta facendo di tutto allo scopo di convincere Lucia delle cattive intenzioni di Samuel. Il prete è, infatti, convinto che l'Alday la voglia sposare solo per impossessarsi della sua eredità.

In seguito alla confessione di Jimeno Batan, Telmo avrà la conferma dei suoi sospetti, per tale ragione deciderà di rapire Lucia per raccontarle tutta la verità. La discussione, però, prenderà una piega inaspettata poiché, dopo aver bevuto un bicchiere d'acqua, i due si troveranno distesi a letto insieme, confusi e senza vestiti. In quel momento saranno beccati da Samuel e dal priore Espineira.

Nel corso delle prossime puntate di Una Vita assisteremo ad un avvenimento molto interessante.

Durante la processione della Vergine dei Miracoli, Padre Telmo obbligherà Lucia a seguirla in una Chiesa abbandonata. Inizialmente la giovane si mostrerà parecchio titubante. In seguito, però, il prete le confesserà tutto quello che sa su Samuel. A quel punto, allora, la giovane incomincerà a credere che, forse, l'Alday la stia usando. Quest'ultimo, però, non si darà per vinto.

Nel momento in cui si renderà conto che la sua donna è sparita, obbligherà Espineira a confessargli dove siano finiti i due.

Una volta scoperto il luogo nascosto, l'Alday si metterà sulle loro tracce. Tornando a Telmo e Lucia, i due continueranno a discutere e, dopo aver bevuto un bicchiere d'acqua, cadranno addormentati. Al loro risveglio faranno una scoperta inaspettata.

I due protagonisti di Una Vita, infatti, si ritroveranno distesi su di un letto, estremamente confusi e senza vestiti.

Questo, ovviamente, porterà tutti a credere che abbiano trascorso una notte di passione. A quel punto arriveranno Samuel e Espineira. Dinanzi a tale scena, il priore richiamerà duramente Telmo, mentre Samuel darà libero sfogo al suo risentimento. L'Alday, infatti, accuserà il prete di aver abusato di Lucia. Le accuse pronunciate da Samuel saranno davvero gravissime e Padre Telmo non sarà affatto disposto a tollerarle.

L'uomo, infatti, si dirà sempre più convinto del fatto che ad organizzare questa trappola sia stato proprio Samuel. Lucia, invece, si mostrerà particolarmente confusa. Dopo quanto accaduto non saprà decidere se credere alle accuse di Samuel o alle parole di Padre Telmo.