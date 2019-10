Gli spoiler di Una vita sulle puntate in onda da lunedì 7 a venerdì 11 ottobre in Spagna, rivelano che Susana deciderà di preparare una pietanza francese per fare colpo su Armando. Peccato che il piatto risulti immangiabile, tanto che la Seler opterà per una zuppa all'aglio che susciterà i ricordi dell'ex diplomatico. Intanto, i Dominguez e i Pasamar scopriranno che Cinta sarà la protagonista dell'opera teatrale, mentre Felipe Alvarez Hermoso e Marcia cercheranno di reprimere i loro sentimenti. A tal proposito, Santiago chiederà a tutti gli abitanti del quartiere che sua moglie non venga giudicata.

Una Vita: Genoveva contro il marito di Marcia

Cinta inizierà le riprese, nonostante non capisca quale ruolo debba interpretare, mentre tra Bellita e Felicia ci sarà alta tensione. Susana, invece, deciderà di farsi avanti con Armando dopo aver parlato con Rosina. Ma ecco arrivare il colpo di scena: la sarta apprenderà che l'uomo è divorziato, tanto da restarne sconvolta. Allo stesso tempo, Genoveva confesserà a Liberto di voler aiutare Santiago a lasciare il quartiere, mentre dirà ad Ursula che non è la responsabile del suo arrivo. Infine, il marito di Marcia si recherà casa dell'Alvarez Hermoso.

Felipe rifiuta l'aiuto di Santiago

Negli appuntamenti spagnoli di Una Vita in onda ad ottobre in Spagna, Alfonso metterà a disagio Cinta durante le riprese del film, tanto da provocare la disapprovazione di Camino. Emilio, invece, cercherà di riappacificare sua madre e Bellita. La Seler, nel frattempo comincerà ad evitare Armando, il quale preparerà una sorpresa speciale per lei. A casa Palacios, Lolita informerà la famiglia di aver cambiato il nome del suo primogenito.

Santiago, invece, dirà a Felipe di voler aiutarlo in modo che Andreade trascorsa il resto della sua esistenza in galera. Peccato che l'avvocato non voglia avere niente a che fare con lui, tanto da non essere disposto a rinunciare all'amore della fidanzata.

Incontri clandestini tra l'Alvarez Hermoso e la brasiliana

Susana rifiuterà di conoscere un importante stilista convocato a pranzo con Armando. Una decisione che suscitare le perplessità di quest'ultimo.

Intanto Cinta non riuscirà più a sottostare agli ordini di Alfonso mentre l'Alvarez Hermoso tornerà a sorridere dopo aver incontrato Marcia. Proprio quest'ultima comincerà ad accusare dei sensi di colpa nei confronti del consorte. A tal proposito, la Salmeron comincerà a sospettare che l'avvocato e la brasiliana si vedano di nascosto.

Allo stesso tempo, la Seler domanderà all'ex diplomatico del suo divorzio.

Poi scoprirà che l'uomo ha prenotato l'intero ristorante per celebrare una serata romantica con lei. L'Avvocato e la brasiliana, invece, continueranno i loro incontri clandestini, sebbene quest'ultima sia oppressa dai rimorsi nei confronti di Santiago. Infine, Cinta deciderà di lasciare il film diretto da Alfonso.