Gabriel Garko nel pomeriggio del 6 ottobre è tornato nel salotto di Domenica In. L'attore senza sbilanciarsi troppo sulla sua vita privata, ha parlato della sua vita sentimentale e dei prossimi progetti di lavoro.

Gabriel Garko, infatti, dopo tre anni di assenza dal piccolo schermo, è tornato prepotentemente al centro del Gossip. A far discutere e accrescere i pettegolezzi, è la fede al dito mostrata dall'attore da un paio di settimane.

Senza troppi giri di parole, l'ospite Rai ha affermato: "Non faccio male a nessuno se non dico le mie cose private". Garko ha ammesso di voler accettare critiche per la sua carriera, ma non per altro.

In merito al rapporto con l'amico Gabriele Rossi, Gabriel ha confidato di aver trovato un amico speciale con cui passare la maggior parte del suo tempo libero. In tutti i modi Mara Venier ha provato a far aprire il suo ospite, ma invano.

Tanto che per rassicurare l'attore, la conduttrice ha detto: "Dirai tu tutto quello che vuoi, quando sarai pronto". Per quanto riguarda le presunte nozze, l'attore ha confidato di non essere convolato a nozze. Tuttavia per il grande giorno, vorrebbe la conduttrice veneta come sua testimone. Infine, ha confidato il desiderio di diventare padre.

Sanremo: un punto di svolta

Gabriel nel salotto domenicale di Rai1 ha ammesso di aver cambiato il suo modo di vivere, dopo l'esperienza al Festival di Sanremo.

Il presentatore e attore ha riferito di aver mischiato per troppi anni la carriera con la vita privata, a tal punto di arrivare a non riconoscersi più: "Quando mi sono guardato allo specchio, ho visto una copertina". Da quel momento l'ex fidanzato di Manuela Arcuri ha deciso di cambiare il proprio stile di vita. Dunque, i fan che credevano di sapere di più sulla vita privata del loro beniamino dovranno attendere ancora un po'. Gabriel al momento sembra essere irremovibile.

Eva Grimaldi difende Garko

Eva Grimaldi lunedì 7 ottobre è stata ospite a Storie Italiane insieme a Imma Battaglia. La concorrente di Tale e Quale Show ha preso le difese del suo ex fidanzato, Gabriel Garko. Tutto è iniziato con le parole di Eleonora Daniele: "Gabriel ha trovato un amico speciale", la replica della Grimaldi non si è fatta attendere: "Tutti abbiamo un amico speciale". L'attrice poi ha spiegato che il suo storico ex fidanzato è una persona molto riservata, dunque bisogna rispettare le sue decisioni.

Prima di concludere l'intervista Eva Grimaldi ha confessato di essere tornata in buoni rapporti con Gabriel Garko, grazie alla sua compagnia Imma. Quest'ultima avrebbe fatto da tramite per far rappacificare i due attori, tanto che la Battaglia considera Garko come un fratello.