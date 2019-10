Gli spoiler delle puntate di Una vita in onda dal 28 al 31 ottobre in Spagna, rivelano che Ursula Dicenta perderà completamente il lume della ragione, tanto da far preoccupare Genoveva Salmeron. Proprio quest'ultima riuscirà a conquistare Felipe Alvarez Hermoso, rubandolo a Marcia.

Una Vita: Ursula in preda della follia

Interessanti novità arrivano dalle trame dello sceneggiato in onda attualmente in Spagna.

Le anticipazioni di Una Vita in onda da lunedì 28 a venerdì 31 ottobre rivelano che Santiago avrà un confronto con Genoveva. Più tardi, quest'ultima insieme a Felipe si recheranno a pranzo insieme sotto gli occhi di tutti i vicini. Susana, invece, tornerà nel quartiere, dove comunicherà ad Armando che deve accettare il lavoro offerto dal Re. Ursula (Montserrat Alcoverro), nel frattempo, sarà sempre più preda della follia.

La Dicenta, infatti, confonderà la Salmeron con Cayetana Sotelo Ruiz (Sara Miquel). Inoltre, non contenta si intrufolerà in casa dell'Alvarez Hermoso per rubare alcune missive di Telmo. Marcia, invece, vedrà un incontro tra suo marito e la vedova di Samuel. La brasiliana, a questo punto, comincerà a nutrire dei sospetti, tanto da confidarsi con Casilda.

La Dicenta giura vendetta contro i vicini

Augustina e Fabiana temeranno che Ursula stia impazzendo, mentre la Seler diventerà di cattivo umore dopo la partenza dell'ex diplomatico.

Intanto Bellita chiederà aiuto al suo avvocato per ritrovare Margarita, la moglie del produttore cinematografico. Dall'altro canto, Emilio e Jose tenteranno di riportare il sorriso sulle labbra di Cinta. Infine, la Dicenta giurerà di vendicarsi dopo essersi ricordata che era stata linciata dai vicini durante la festa in onore di Cabrahigo.

Felipe e Genoveva sempre più vicini

Stando alle trame di Una Vita, in onda questa settimana sull'emittente iberica La 1 (28 -31 ottobre), Genoveva chiederà ad un medico di sottoporre la vecchia istitrice ad una visita accurata.

Quest'ultimo consiglierà ad Ursula di riposare. Jose, invece, non saprà come dire alla moglie di essere entrato a far parte di una compagnia teatrale mentre Susanna sarà insopportabile a causa della mancanza di Armando. Per questo motivo, Liberto acquisterà alla sarta alcuni biglietti per andare a trovare Elvira e Simon (Jordi Coll) a Genova. Marcia, invece, darà una nuova chance a Santiago, tanto da rimettersi la fede al dito.

Peccato che scopra che la misura sia errata. Felipe e Genoevava, intanto, avranno un incontro ravvicinato per festeggiare il ritorno della neve dal Marocco.

Marcia trova l'Alvarez Hermoso in compagnia della Salmeron

L'Alvarez Hermoso dimostrerà di aver dimentico la prima fidanzata con la Salmeron, tanto da vivere una vera e propria storia d'amore. Jose, invece, incoraggerà la figlia a tornare sul palco, mentre Bellita crederà che suo marito la stia tradendo a causa del suo atteggiamento strano.

Allo stesso tempo, Rosina (Sandra Marchena) preparerò una merenda d'addio per la Seler, in procinto di salpare per Genova. Ma ecco che la festa sarà interrotta dall'arrivo di Armando che le proporrà di accompagnarlo nella sua missione. Susana, a questo punto, acconsentirà a patto che si sposino. Infine, Marcia si recherà a casa dell'avvocato dopo aver la certezza che Santiago non è suo marito, se non lo trovasse insieme alla rivale.