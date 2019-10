Nella registrazione del Trono Classico del 24 ottobre sono uscite fuori due segnalazioni sul tronista Giulio Raselli. Secondo la corteggiatrice Giovanna infatti Giulio conoscerebbe già la sua corteggiatrice Giulia, con cui pare abbia un ottimo feeling. L'insinuazione deriva dal fatto che i due si seguono su Instagram da molto prima del trono e questo non sarebbe corretto nei confronti delle altre corteggiatrici.

La seconda segnalazione, quella più forte, è arrivata direttamente dall'altro tronista, Alessandro Zarino, che ha insinuato che Giulio e Veronica si conoscono già per il fatto di avere qualche amicizia in comune. Proprio questa voce pare non sia andata giù alla redazione di Uomini e donne, che sta tenendo il tronista sotto controllo.

Giulio Raselli conosce Veronica?

La corteggiatrice che pare possa conoscere Giulio è Veronica Fedolfi, ex tentatrice di Alex Belli a Temptation Island Vip oltre a essere la migliore amica di Valeria Bigella.

Insomma non si tratta di un volto nuovo in televisione, ma le accuse nei suoi confronti si sono fatte più pesanti nella registrazione del 24 ottobre. A tirare fuori la possibile conoscenza al di fuori del programma tra Giulio e Veronica è stato Alessandro Zarino, venuto a sapere che la corteggiatrice avrebbe cenato in un ristorante di sushi insieme a Valeria Bigella, Alessandro Basile e la sua fidanzata Rebecca Staffelli.

Zarino ha insinuato che Basile fosse il manager di Giulio Raselli, ma quest'ultimo ha negato categoricamente, spiegando che si tratta di un suo caro amico. A tutti è sembrato molto strano che una corteggiatrice frequentasse un amico così stretto del tronista, soprattutto visto che la redazione non ne era al corrente. Proprio per questo Maria De Filippi e la redazione di Uomini e Donne hanno deciso di tenere sotto controllo in modo particolare il comportamento di Giulio Raselli, che ha perso un po' di fiducia anche da parte dei telespettatori.

Nonostante sia Veronica che Giulio abbiano negato di conoscersi, c'è chi pensa che il suo trono durerà molto meno del previsto perché verrà presto cacciato dal programma.

La reazione di Maria De Filippi e della redazione

Non è passato molto tempo dallo scandalo di Sara Affi Fella, che aveva chiaramente preso in giro la redazione di Uomini e Donne. Proprio per questo pare che Maria De Filippi e la redazione non abbiano preso particolarmente bene la segnalazione fatta da Alessandro Zarino nei confronti di Giulio Raselli.

Il tronista ha più volte ribadito che Alessandro Basile sarebbe il manager sia di Veronica che di Giulio [VIDEO], ma entrambi continuano a negare. Nonostante questo sembrerebbe che Maria e la redazione siano diventati molto sospettosi nei confronti di Giulio. La paura non è solo quella che Giulio e Veronica siano d'accordo per quanto riguarda la scelta, ma anche solo che sia stato un modo (in accordo con il manager) per fare pubblicità a Veronica.