Alex Belli e Delia Duran, che abbiamo conosciuto meglio grazie alla loro partecipazione all'ultima edizione di Temptation Island Vip, hanno subito una brutta aggressione da parte dell'ex marito di lei. La stessa Delia in passato aveva parlato di lui a Domenica Live con Barbara D'Urso, definendolo un uomo molto violento che l'aveva spesso picchiata. La coppia è stata intercettata dall'ex marito, che ha aggredito Delia verbalmente per poi passare alle mani, tanto da farla finire in ospedale.

Per fortuna la Duran non ha subito danni fisici gravi, ma sicuramente questo orribile gesto da parte dell'ex marito porterà delle conseguenze a livello psicologico, come è già stato in passato.

L'aggressione raccontata da Alex Belli

A dare notizia di questa brutta aggressione subita dalla coppia è stato proprio Alex Belli tramite una storia di Instagram, in cui ha raccontato tutto ciò che è accaduto.

Belli ha spiegato che c'è stata una colluttazione molto forte e pesante. I due hanno subito una vera e propria aggressione verbale e fisica da parte dell'ex marito di Delia [VIDEO]. Alex ha scritto su Instagram che questa persona "non è degna di portare nemmeno il nome di "uomo". L'aggressione è stata molto brutta e Alex stesso ha spiegato che è stata del tutto inaspettata e anche molto pesante. I suoi followers hanno immediatamente mandato messaggi di solidarietà alla coppia, chiedendo diverse volte quali fossero le condizioni fisiche di Delia Duran, che proprio a causa della colluttazione è finita al pronto soccorso.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Temptation Island

Alex Belli ha risposto ai suoi fans tranquillizzandoli sulle condizioni di salute di Delia. La donna ha riscontrato solo una slogatura del polso e qualche ematoma. Per fortuna non ha subito danni più gravi, come poteva accadere vista la bruttissima disavventura subita.

Delia Duran aveva già parlato del suo ex in televisione

Delia Duran aveva già raccontato in televisione del suo rapporto con l'ex marito e di quanto lui fosse violento, sia psicologicamente che fisicamente.

Il gesto fatto nei confronti della coppia è gravissimo e siamo sicuri che le cose procederanno nella sede opportuna. L'uomo non è nuovo ad episodi di questo tipo e i telespettatori ne erano venuti a conoscenza tramite le parole di Delia durante una puntata di Domenica Live dell'anno scorso. La Duran aveva mostrato a Barbara D'Urso i lividi che aveva sul corpo, dovuti al fatto che aveva deciso di divorziare dal marito per poter stare con Alex Belli.

Delia aveva spiegato che nonostante stessero insieme da 8 anni lui gliene aveva fatte passare di tutti i colori, facendo violenza psicologica e anche fisica su di lei. Lei stessa aveva dichiarato di averlo denunciato, ma nonostante questo a distanza di anni ha aggredito nuovamente lei e Alex Belli.