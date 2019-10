Le puntate del fine settimana di Una vita saranno molto interessanti. Acacias sarà scossa dall'arrivo di un uomo, si tratta di un impresario teatrale particolarmente interessato a Lenor. Benjamin Corral, infatti, andrà a casa sua per parlarle ma si troverà a fare i conti con la madre della giovane. Per quanto riguarda Lucia e Samuel, invece, vedremo che i due saranno sempre più legati, al punto che l'Alday riuscirà a far schierare la donna contro Padre Telmo.

Quest'ultimo farà il possibile per convincere Lucia delle cattive intenzioni di Samuel ma la donna non gli crederà e finirà per allontanarsi insanabilmente da lui. Questo, ovviamente, favorirà perfettamente i piani dell'Alday.

Anticipazioni Una Vita puntata sabato 19 ottobre: l'arrivo dell'impresario Benjamin Corral

La puntata di sabato 19 ottobre di Una Vita sarà incentrata sull'arrivo dell'impresario teatrale Benjamin Corral. L'uomo andrà a casa di Rosina nel tentativo di parlare con sua figlia e farle una proposta molto interessante. Nel momento in cui raggiungerà l'abitazione, però, incontrerà la madre. La donna si mostrerà particolarmente interessata alle parole del nuovo arrivato e deciderà, come suo solito, di agire seguendo semplicemente la propria testa.

Rosina, infatti, si troverà a prendere degli accordi con il signor Corral senza consultare sua figlia. Nel momento in cui Lenor tornerà a casa e si renderà conto di quanto fatto da sua madre, andrà su tutte le furie e le due donne avranno un'ennesima discussione.

Puntata 20 ottobre: Lucia si allontana da Padre Telmo dopo le accuse su Samuel

Per quanto riguarda l'episodio di domenica 20 ottobre di Una Vita, invece, vedremo che la situazione diventerà ancora più intrigante.

Dopo la morte di Joaquin, infatti, Lucia non si darà pace e vorrà scoprire chi possa averlo ucciso, dal momento che non crede all'ipotesi della rapina finita male. Padre Telmo, allora, formulerà le sue personali accuse contro Samuel. L'uomo di fede, infatti, sarà convinto che a compiere l'atto efferato sia stato proprio l'Alday.

Lucia, però, sarà molto combattuta e farà fatica a credere alle parole del parroco.

Complice anche il forte sentimento che nutre nei confronti di Samuel, finirà per lasciarsi condizionare dal pensiero di quest'ultimo e allontanerà irrimediabilmente Padre Telmo. La donna incomincerà a credere sempre di più che il parroco possa trasformarsi in una persona molto pericolosa per la sua vita.

Casilda, invece, scoprirà di essere la figlia di Maximiliano mentre Servante fingerà di essere gravemente malato.

Ramon percepirà che qualcosa non va e minaccerà l'uomo di licenziarlo.