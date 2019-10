Giulia De Lellis è spesso presa di mira per la vita che fa, per il lavoro che fa e per come utilizza i social network: nelle scorse ore, però, la giovane ha spiazzato tutti proponendo una nobile iniziativa ai suoi oltre 4 milioni di followers. Nel gioco "Fammi una domanda" di Instagram, infatti, la romana ha chiesto ai fan di raccontare le loro storie personali e poi lei ne avrebbe scelta una da rendere pubblica.

Giulia vicina a Lorenzo: 'Non nasconderti più'

Direttamente dal Giappone, dove si trova da qualche giorno per supportare il fidanzato Andrea Iannone nella Moto GP, Giulia De Lellis ha deciso di chiacchierare virtualmente con le persone che la seguono sui social network. Sono stati in tantissimi ad accogliere la richiesta dell'influencer di raccontarsi su Instagram, soprattutto su aspetti della vita che a volte si tengono nascosti per paura.

La 23enne, dopo aver chiesto il permesso al diretto interessato, ha reso pubblica la storia di Lorenzo, una ragazzo suo coetaneo che ha accettato di aprirsi sui social network con uno sfogo molto emozionante. "Oggi ho preso un caffè virtuale con Lorenzo. Mi ha raccontato la sua storia che, purtroppo, non è solo la sua", ha esordito così l'ex corteggiatrice di Uomini e donne nel post che ha dedicato a questa nobile iniziativa.

La giovane ha riassunto quello che il suo interlocutore le ha scritto in privato, mostrando molta sensibilità su un argomento che è sempre attuale. "Finché lui si sentirà diverso, tutti lo tratteranno da diverso. Amare non è mai sbagliato, soprattutto se partiamo con l'amare noi stessi", ha aggiunto Giulia qualche ora fa.

La De Lellis ha parlato anche a nome del ragazzo che, tramite il suo seguitissimo profilo, vuole essere da esempio a chi, come lui fino a poco tempo fa, ha paura ad esternare la sua vera natura: "Lui è innamorato della vita, non vuole più nascondersi".

La De Lellis conquista i fan

L'influencer ha spiegato che Lorenzo si è fatto coraggio, accettando di amare un ragazzo: "Accettarsi è la scelta migliore. bisogna andarne fieri". Giulia ha proseguito nel suo racconto con questa massima: "L'amore è bello perché è vario, un po' come il mondo".

Il bel messaggio che la De Lellis ha condiviso sul suo account da oltre 4 milioni di followers si è concluso con un invito al suo nuovo amico: "Festeggia stasera, chi ti ama capirà prima o poi.

Sei stato coraggioso". La bella romana ha anche pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram piccoli stralci della conversazione privata che ha avuto con Lorenzo, confermando per l'ennesima volta di essere una persona molto sensibile e a favore dell'amore, di qualsiasi natura esso sia.