La prossima settimana sarà molto movimentata all'interno della soap opera Una vita. L'avvenimento che, sicuramente, genererà maggiore sgomento, riguarderà la scoperta sulle origini di Lucia. Quest'ultima ha appreso di essere figlia dei Marchesi di Valmez. Questa, però, non è l'unica verità. Padre Telmo, infatti, incomincerà ad indagare sul suo passato ed apprenderà che la ragazza è figlia del peccato, in quanto concepita da due fratellastri.

Il parroco, allora, darà luogo ad un piano allo scopo di convincere la giovane a rinunciare alla sua eredità e fare ammenda pubblica. Le modalità che sceglierà per raggiungere il suo obiettivo, però, saranno alquanto discutibili, dal momento che spiffererà la notizia ad un giornale locale.

Anticipazioni dal 20 al 22 ottobre: Lucia si schiera con Samuel

La puntata di domenica 20 ottobre di Una Vita sarà incentrata su Padre Telmo che accuserà Samuel di aver ucciso Joaquin.

Dopo tali dichiarazioni, allora, l'Alday proverà in tutti i modi a convincere Lucia ad allontanarsi dal parroco. La giovane si lascerà sopraffare dal pensiero dell'uomo di cui è innamorata e seguirà il suo consiglio. Telmo, dal canto suo, proverà con ogni sua forza ad allontanare la donna da Samuel, ma non ci riuscirà.

Lunedì si vedrà che Samuel incomincerà a vendere alcuni suoi cimeli di famiglia per racimolare qualche soldo.

Gli abitanti, però, decideranno di non acquistare nulla. L'unica ad essere schierata dalla sua parte sarà Lucia. Nel corso dell'episodio di martedì, invece, Celia e Felipe proveranno ad allontanare Lucia dall'Alday. La ragazza, però, non si lascerà sopraffare e deciderà di andare a cena a casa del suo amato e gli porterà una statuina molto pregiata che ha aggiustato in questi giorni.

Puntate dal 23 al 26: la ragazza è 'figlia del peccato'

A partire da mercoledì, invece, si vedrà che ad Una Vita incomincerà a compiersi il piano di Telmo.

L'uomo indagherà sul passato di Lucia e scoprirà una sconvolgente verità sui Marchesi di Valmez. Il parroco, in un primo momento, proverà ad avere un confronto con Lucia, ma non ci riuscirà, per questo deciderà di agire in un altro modo.

L'uomo, infatti, farà arrivare nelle mani di alcuni giornalisti la notizia sulle origini di Lucia. Il giorno successivo, tutta la popolazione sarà scossa da una notizia sconvolgente.

Il giornale in questione pubblicherà i segreti del testamento dei Marchesi di Valmez e tutti scopriranno che la ragazza è figlia di due fratellastri. La notizia, ovviamente, lascerà tutti senza parole. Venerdì, invece, Telmo sarà sempre più convinto del fatto che Samuel sia interessato solo ai soldi di Lucia. Quest'ultima, dal canto suo, incomincerà ad avere qualche perplessità. Celia, infine, proverà a convincere sua cugina a rinunciare all'eredità dei Marchesi e a fare ammenda pubblica in modo da non essere emarginata dalla società.