La soap opera Il Segreto ambientata a Puente Viejo continua ad essere molto seguita. Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi in Italia molto probabilmente a fine novembre 2019, annunciano che Antolina Ramos ritornerà in paese proprio quando Elsa Laguna si troverà in un momento complicato. All’amata di Isaac Guerrero verrà diagnosticata una patologia al cuore davvero grave, al punto da avere pochi giorni di vita.

L’unica possibilità per salvarsi sarà quella di affrontare un’operazione difficile dal costo di 4.000 pesetas. Il carpentiere ed Elsa dopo aver raccolto la metà della cifra con l’aiuto di Marcela e Matias, riceveranno la visita inaspettata di Antolina. L’ex ancella dirà al marito di essere ritornata con i risparmi che gli aveva sottratto, dopo essere venuta a conoscenza della malattia della sua rivale, con l’intento di restituirgli parte dei soldi.

Elsa non crederà alle buoni intenzioni della Ramos, nonostante Isaac la inviterà ad accettare il denaro che ha messo a disposizione. A questo punto il carpentiere incontrerà da solo la moglie, che gli consegnerà le 1200 pesetas senza pretendere di ricevere qualcosa in cambio. Il falegname pur non credendo che la Ramos sia davvero pentita delle malefatte commesse, mostrerà la sua felicità con Elsa, e i loro amici, che saranno convinti che il gesto dell’ex ancella non sia stato fatto per generosità.

Deciso a far operare la sua dolce metà, il Guerrero si farà dare la cifra mancante dall’usuraio Prudencio Ortega, anche se gli farà presente che potrebbe non riuscire a colmare il debito.

La Laguna si può salvare grazie ad un costoso intervento, il ritorno della Ramos

Ancora una volta nei nuovi appuntamenti italiani dello sceneggiato, Antolina metterà il bastone tra le ruote ad Isaac ed Elsa. Tutto avrà inizio quando quest’ultima per poter affrontare un costoso intervento in grado di farla sopravvivere, potrà contare sull’aiuto dei Castaneda.

Marcela e Matias organizzeranno una raccolta fondi con la complicità di tutti gli abitanti, non appena verranno a sapere che la loro amica potrebbe guarire da una grave malattia al cuore. Purtroppo i due amanti riusciranno ad entrare in possesso soltanto di 2000 pesetas, la metà del prezzo da pagare, nonostante i loro cari amici guadagneranno la cifra anche proiettando un film nella piazza della città.

A questo punto ritornerà in scena la diabolica Antolina, che sin da subito dirà al marito di non essere più quella di sempre. Per dimostrare il suo cambiamento la Ramos consegnerà al carpentiere 1200 pesetas, per la precisione i risparmi di cui si è impossessata prima di far perdere le sue tracce con l’intento di far curare Elsa.

Elsa non crede che Antolina sia cambiata, Isaac si rivolge a Prudencio

In un primo momento il Guerrero non riuscirà a fidarsi della moglie, ma grazie a Matias che gli sottolineerà che si tratta dell’unica salvezza per la sua amata, accetterà la generosa offerta.

La Laguna invece la penserà in modo diverso dal falegname, dato che sfogherà la sua rabbia anche contro Consuelo, dicendole di non voler riavere la sua nemica nella sua vita per nessun motivo. Nonostante ciò, Antolina dopo aver ribadito di essersi pentita delle brutte azioni commesse, darà la cospicua somma di denaro alla sua acerrima nemica. Isaac avendo bisogno soltanto di 800 pesetas, si rivolgerà allo strozzino Prudencio Ortega. Dopo un’iniziale titubanza poiché avrà il timore di non poter saldare il prestito, il carpentiere accetterà il denaro del fratello di Saul. A gran sorpresa l’ex pupillo di Francisca quando Lola gli chiederà per quale motivo ha aiutato Isaac, affermerà che l’amore è la migliore garanzia.