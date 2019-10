Le trame sulle puntate di Una vita, trasmesse da lunedì 14 a giovedì 17 ottobre in Spagna rivelano che Susana Seler darà una chance alla sua nuova relazione con Armando, mentre Marcia chiederà a Santiago di abbandonare Acacias 38 dopo aver spezzato il cuore di Felipe Alvarez Hermoso.

Una Vita: Armando e Susana si baciano

Nuovi colpi di scena arrivano dalle vicende ambientate ad Acacias 38. Le anticipazioni di Una Vita in onda da oggi 14 ottobre fino a giovedì 17 ottobre su La 1 rivelano che Cinta convincerà Comino che le intenzioni di Alfonso non sono del tutto sincere.

Per questo motivo, Emilio deciderà di introdursi nell'ufficio di quest'ultimo per scoprire il suo scheletro nell'armadio. Peccato che durante le sue ricerche il giovane venga preso in flagrante dall'uomo. Rosina (Sandra Marchena), intanto, convincerà Susana a recarsi all'appuntamento con Armando. A tal proposito, la Seler riceverà una bellissima dichiarazione d'amore dall'ex diplomatico che sarà suggellata con un bacio sotto gli occhi di Casilda. Augustina (Pilar Barrera), invece, scoprirà che Felipe e Marcia stanno avendo una relazione extraconiugale.

Marcia lascia l'Alvarez Hermoso

La sarta e l'ex diplomatico scopriranno che la moglie di Liberto aveva chiesto a Casilda (Marita Zafra) di spiarli. Emilio, invece, convincerà la fidanzata a finire il film diretto da Alfonso mentre Felicia e Bellita riusciranno finalmente ad andare d'accordo. Intanto Marcia chiederà a Santiago di abbandonare Acacias 38 dopo aver lasciato l'Alvarez Hermoso. Ma ecco che l'uomo si rifiuterà di abbandonare il quartiere in quanto si è ben integrato con i vicini. Genoveva, invece, chiederà all'avvocato se continua a vedere la sua ex fidanzata.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

L'ex diplomatico chiede il benestare a Liberto

Negli appuntamenti spagnoli di Una Vita (14-17 ottobre), Armando chiederà a Liberto il permesso di fare la corte a Susana. Proprio la sarta chiederà all'ex diplomatico di corteggiarla con discrezione. Una richiesta che non sarà ben accettata dall'uomo, il quale chiederà alla Seler di fare luce sui propri sentimenti. Intanto Cinta confesserà a Bellita di essere impaziente di vedere il film finito.

Felipe (Marc Parejo) invece, confiderà alla Salmeron di aver smesso di incontrare Marcia. Purtroppo la donna non crederà alla rivelazione del vedovo di Celia (Inés Aldea), tanto da iniziare un piano per dividerlo dalla brasiliana. La vedova di Samuel, infatti, si recherà da Santiago al quale chiederà di andarsene dal quartiere insieme alla moglie.

Genoveva vicina a Felipe

Bellita scoprirà che il film di Alfonso è una vendetta nei suoi confronti da parte di Margarita Lozano, una sua rivale nonché sposa del regista.

Susana, invece, non saprà se accettare oppure no la corte di Armando. Ma ecco che la sarta capirà grazie ai consigli di Carmen e Antonito che la sua vita deve viverla senza dare conto a nessuno. L'Alvarez Hermoso, invece, si recherà a trovare la brasiliana, che lo rifiuterà con brutte parole. Il legale, a questo punto, troverà conforto tra le braccia di Genoveva. Come avanzerà la storia? In attesa di saperlo, si precisa che questi episodi andranno in onda tra circa un anno su Canale 5.