Questa sera in prima serata su Canale 5 andrà in onda l'ultima puntata della seconda edizione di Temptation Island Vip. Il Reality Show di Mediaset condotto dalla romana Alessia Marcuzzi. Stasera scopriremo come si concluderà il falò tra il cantante Pago e l'ex tronista di Uomini e Donne Serena Enardu, con la messa in onda della seconda parte del confronto tra i due. Ricordiamo che nel corso della quinta puntata di settimana scorsa era andata in onda la prima parte dell'incontro finale tra la coppia sarda.

Quest'ultimo non stava di certo prendendo una bella piega e anche la seconda parte si preannuncia davvero infuocata.

Inoltre, ci sarà la possibilità per i telespettatori da casa di scoprire se per la coppia in questione ci sarà un lieto fine oppure se sceglieranno di andare ognuno per la sua strada.

Delia Duran si lascerà andare ad un ballo sensuale con uno dei tentatori

Ma non è tutto, perché anche la coppia formata da Gabriele Pippo e la sua fidanzata Silvia si troverà di fronte ad un bivio.

Questo perché nei giorni che i due ragazzi hanno trascorso separatamente sono successe tantissime cose e sono già giunti a delle conclusioni. Resterà da capire se una volta che si rincontreranno faccia e faccia avranno le idee più chiare o se confermeranno la loro decisione di lasciarsi.

Infine, anche l'attore Alex Belli e la venezuelana Delia Duran dovranno affrontare il loro falò di confronto finale.

Nel corso della puntata di questa sera la sudamericana si lascerà andare ad un ballo molto sensuale con uno dei tentatori presenti e questo infastidirà moltissimo l'attore protagonista di Centovetrine. Proprio per questo motivo, la coppia si ritroverà ad affrontare i loro problemi e le loro gelosie e vedremo se usciranno ancora insieme oppure no dal reality.

Riassunto quinta puntata Temptation Island Vip: falò infuocato tra Pago e Serena

Nella puntata della settimana scorsa, il cantautore e la sua compagna da ormai 6 anni e mezzo si sono ritrovati nel bel mezzo di un falò di confronto davvero infuocato.

Infatti, Pago ha rinfacciato all'ex tronista di aver sofferto tantissimo in questi 21 giorni. Invece, Serena ha rinfacciato al suo fidanzato di non sentirsi compresa in molte situazioni. Ma non è tutto, perché nel corso della penultima puntata, Alex Belli dopo aver visto un filmato della sua Delia è uscito fuori di sé ed è scappato dal falò con l'intenzione di raggiungere la sua ragazza nell'altro villaggio.

Però, l'attore è stato fermato da due uomini della sicurezza.

Infine, Silvia ha baciato il single Valerio durante un gioco all'interno del villaggio, però poi si è pentita. Nonostante ciò, il suo fidanzato Gabriele ha affermato di stimare molto di più le single del programma che la sua stessa fidanzata.