Le anticipazioni della nuova registrazione del Trono Over di Uomini e donne dello scorso 11 ottobre, ci regalano numerose novità e colpi di scena, come riportato dal "Vicolo delle News" che vedremo nel corso della prossima settimana. Gemma Galgani ha raccontato la conoscenza con JeanPierre. Il cavaliere, però, non ha mostrato il suo stesso interesse, nonostante le abbia dato un bacio a stampo e abbia deciso di accettare nuove conoscenze.

Ida Platano ha dichiarato al suo ex, Riccardo Guarnieri di non essere più innamorata di lui. La lettera che il cavaliere le ha scritto non l'ha emozionata più di tanto. Guarnieri ha quindi deciso di abbandonare lo studio. Ida, invece, ha continuato a cercare Armando Incarnato con cui sembra esserci una forte intesa, anche se lui sta conoscendo contemporaneamente Veronica.

JeanPierre non sembra ricambiare l'interesse che Gemma Galgani prova per lui

Gemma Galgani, durante le scorse puntate ha pianto più volte per JeanPierre che la vede solo come un'amica.

La dama di Torino ha, così, tentato di riconquistare Gianfranco che però non vuole avere una persona che non ha le idee chiare. Gemma ha deciso di ritornare sui suoi passi e ha riprovato a vedere ancora una volta JeanPierre. I due hanno fatto una passeggiata romantica per le strade di Roma. Durante l'incontro tra il cavaliere e la dama è scattato anche un bacio a stampo. Dopo il racconto del loro incontro, Maria De Filippi ha annunciato che è arrivata in studio una donna che vuole conoscere JeanPierre.

Il cavaliere ha mostrato particolare entusiasmo nel conoscere una nuova donna e non ha voluto dare l'esclusiva a Gemma che per l'ennesima volta è rimasta delusa dal comportamento dell'uomo.

Ida Platano confessa a Riccardo Guarnieri di non amarlo più

Ida Platano dopo la romantica lettera di Riccardo Guarnieri, ha dichiarato di non essere più innamorata di lui. Nemmeno il gesto del cavaliere di andarla a trovare a Brescia le ha fatto provare le stesse emozioni di una volta.

Ida ha chiuso definitamente con Riccardo e ha deciso di dedicarsi alla conoscenza di Armando Incarnato, con cui negli ultimi tempi ha trascorso dei momenti piacevoli. Guarnieri è rimasto particolarmente colpito dalla situazione e ha lasciato lo studio in lacrime. Anche Ida, dopo di lui, ha preferito allontanarsi momentaneamente dal programma. Gianni Sperti ha appoggiato la decisione di Riccardo di abbandonare la trasmissione, in quanto è coerente con il sentimento che prova per Ida.

Intanto, è scoppiata anche una lite tra Pamela Barretta ed Enzo Capo perché il cavaliere non ha approvato l'outfit troppo provocante della dama durante la consueta sfilata.