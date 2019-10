Gemma Galgani e Ida Platano sono le due dame del trono over di Uomini e donne che si frequentano anche fuori dagli studi televisivi del programma di Maria De Filippi. Oggi 5 ottobre la Galgani ha postato degli scatti su Instagram dove la vediamo in compagnia di Ida mentre le prepara i capelli all'interno del suo salone. Gli scatti sono stati accompagnati da una profonda dedica da parte di Gemma e da un commento di Ida, i quali però hanno scatenato le dure reazioni del pubblico social.

Alcuni, infatti, hanno accusato le due dame di essere 'false'.

La dedica di Gemma per Ida e le accuse social: 'A Uomini e donne vi offendete'

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che dopo aver pubblicato questi scatti, Gemma ha aggiunto anche una dedica per la sua compagna d'avventure a Uomini e donne. La dama torinese sul suo profilo Instagram ha riportato una frase tratta da un brano di Laura Pausini: ''Quando l'amicizia ti attraversa il cuore lascia un'emozione che non se ne va''.

Immediata la reazione di Ida Platano, la quale ha commentato il post di Gemma scrivendo che la loro amicizia è di quelle vere e l'ha ringraziata per esserci sempre stata, soprattutto nei momenti no, quando aveva bisogno di conforto e consolazione.

''Io sono sicura che non ci separeremo mai da questo legame chiamato Amicizia'', ha aggiunto la Platano sui social. La reazione dei fan, però, non è stata positiva e c'è chi ha accusato le due donne di essere false perché poi in televisione a U&D si offenderebbero a vicenda.

Immediata la reazione di Gemma, la quale ha risposto agli haters scrivendo: ''Offendete? Ma che puntate vedi?''.

Intanto le anticipazioni che arrivano dalle prossime puntate di Uomini e donne over rivelano che ci saranno dei clamorosi colpi di scena soprattutto per la bella Ida Platano. La dama, dopo aver chiuso la sua relazione con Riccardo Guarnieri si lascerà andare con il cavaliere Armando: tra i due ci sarà un intenso bacio che tuttavia scatenerà la dura reazione da parte del suo ex fidanzato.

Colpo di scena per Ida a U&D: il suo ex Riccardo confesserà di essere ancora innamorato di lei

E così Riccardo, durante la registrazione di questa settimana di U&D ha spiazzato Ida e il pubblico con una lettera d'amore, con la quale ha confessato alla sua ex donna di essere ancora innamorato di lei e di voler rimettere in piedi i cocci della loro storia d'amore.

Una vera e propria dichiarazione d'amore quella di Riccardo, il quale ha lasciato senza parole Ida e al tempo stesso ha scatenato l'ira di Armando che si è scagliato soprattutto contro la dama del trono over, accusandola di averlo soltanto preso in giro nel corso di queste settimane.