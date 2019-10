Tanti colpi di scena entusiasmeranno i telespettatori di Una vita, lo sceneggiato diretto da Aurora Guerra con protagonisti Alba Brunet e Sandra Marchena. Gli spoiler delle puntate in onda tra qualche settimana su Canale 5, rivelano che Leonor Hidalgo e Servante Gallo metteranno in scena uno spettacolo che farà molto parlare. In particolare, Flora Barbosa e Carmen saranno protagoniste di un bacio, seppur casto, che genererà un vero scandalo nel vecchio quartiere di Acacias 38.

Una Vita: Servente si confessa a Leonor

Un bacio tra due donne sconvolgerà gli animi degli abitanti di Acacias 38. Le anticipazioni di Una Vita rivelano che tutto inizierà precisamente quando Servante contrarrà una brutta polmonite. Di conseguenza, il portiere si lascerà andare a delle confessioni con Leonor (Alba Brunet), sicuro di non poter più rivedere la sua amata Paciencia (Aurora Sanchez). Qui rivelerà di aver aiutato Heliodora e Martina a coronare il loro sogno d'amore, nonostante sia una relazione immorale.

La vedova di Pablo rimarrà colpita dalla storia, tanto da gettarsi a capofitto nella stesura di uno spettacolo sulle due protagoniste citate da Gallo. Poi Rosina li aiuterà addirittura a trovare un impresario teatrale disposto a promuoverlo. Ma ecco che prima la Hidalgo vorrà fare una prova per vedere se davvero merita portare avanti il suo progetto.

La Hidalgo sceglie gli attori per lo spettacolo

Nelle prossime puntate di Una Vita, la salute del marito di Paciencia migliorerà a vista d'occhio, tanto che le riprese lo coinvolgeranno in prima persona.

Intanto la figlia di Rosina affiderà alla serva Carmen (Maria Blanca) e Flora, i volti di Heliodora e Martina. A Lolita, invece, verrà affidato il ruolo della direttrice di un collegio mentre Trini sarà una madre disperata. Infine Inigo impersonerà Servante da giovane. Purtroppo tutti gli attori della recita cominceranno a litigare furiosamente tra di loro, tanto che Leonor sarà costretta ad annullare la rappresentazione del suo ultimo lavoro.

Dall'altro canto, il Gallo sarà costretto a restare attaccato ad respiratore artificiale per l'aggravarsi della sua polmonite. Di conseguenza, l'Hidalgo deciderà di continuare i preparativi dello spettacolo, un modo per omaggiare il portiere prima della sua presunta fine.

Il bacio tra Carmen e Flora, il Gallo in gravi condizioni

La fidanzata di Inigo porterà in scena lo spettacolo scritto con Servante nella piazza di Acacias 38, nonostante la disapprovazione di Donna Susana in quanto contraria alla storia d'amore immorale tra due donne.

In questo frangente, Flora Barbosa (Alejandra Lorenzo) e Carmen si caleranno fin troppo nei loro personaggi, tanto da baciarsi sulle labbra davanti agli occhi stupiti di tutti i vicini. Infine il Gallo sarà talmente convinto di morire da scrivere una lunga lettera d'addio alla moglie a Cuba.